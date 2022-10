Dix-neuf ans et déjà le leader de tout un pays. En l'absence de Rafael Nadal, le jeune Carlos Alcaraz, numéro un mondial, mènera l'équipe d'Espagne pour la phase finale de la Coupe Davis, qui se tiendra du 22 au 27 novembre à Malaga (sud de l'Espagne). La sélection espagnole sera également composée de Pablo Carreño, Roberto Bautista et Marcel Granollers, a annoncé le capitaine Sergi Bruguera dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la fédération espagnole de tennis (RFET).

Bruguera a décidé d'attendre pour annoncer le cinquième joueur. "Il reste encore un mois et j'aimerais m'accorder un peu de temps en plus pour évaluer le rendement de tous les possibles candidats d'ici la fin d'année. Le dernier nom, je l'annoncerai quand les tournois ATP seront terminés. J'aurai encore deux semaines pour l'annoncer", a-t-il expliqué.

Zverev toujours pas prêt

Dans la liste, un absent de taille : Rafael Nadal, numéro 2 mondial, ne faisait pas non plus partie des dernières listes de l'Espagne, en accord avec Bruguera, a précisé la presse espagnole. En quarts de finale de la Coupe Davis, l'Espagne affrontera la Croatie, après avoir validé son ticket en tant que première du groupe B devant le Canada, la Serbie et la Corée du Sud.

A noter que parmi les autres sélections concernées par cette phase finale, l'Allemagne devra faire sans Alexander Zverev, blessé gravement à la cheville droite depuis sa chute en demi-finale de Roland-Garros. Ce dernier comptait effectuer son retour à l'occasion de la phase de poules de la Coupe Davis dans sa ville natale de Hambourg mi-septembre. Mais il avait renoncé au dernier moment, reconnaissant avoir trop forcé dans sa rééducation. Un oedème avait été diagnostiqué, avec un risque de fracture. "Je dois être prudent, sinon ça peut devenir dangereux pour l'avenir", avait-il expliqué. Zverev ne rejouera donc pas en 2022.

