L'Australie a débuté de la meilleure des manières la phase de groupes de la Coupe Davis en gagnant largement sa rencontre contre la Belgique (3-0) mardi à Hambourg au sein de la poule C, dont fait partie la France. Pour sa première apparition en Coupe Davis, l'Australien Jason Kubler (97e mondial), récemment éliminé au deuxième tour de l'US Open par Francis Tiafoe, a remporté le premier simple (6-4, 1-6, 6-3) face à Zizou Bergs (134e).

Mené 3 jeux à 1 dans le troisième set décisif, Kubler a réussi à renverser son adversaire en remportant cinq jeux consécutifs pour offrir le premier point à l'Australie, le Belge se montrant peu précis dans ses coups droits.

David Goffin (62e), double finaliste (2015, 2017) de la Coupe Davis, n'avait lui jamais battu Alex de Minaur (22e) lors de leurs trois précédentes oppositions. Il a échoué une fois de plus, de Minaur expédiant en une heure la rencontre (6-2, 6-2), et offrant le deuxième point à l'Australie. Les hommes du capitaine Lleyton Hewitt ont dans la foulée remporté le double, la paire Matthew Ebden/Max Purcell dominant en deux sets son homologue belge composée de Sander Gillé et Joran Vliegen (6-1, 6-3). Mercredi, c'est au tour de la France d'affronter l'Allemagne, finalement privée d'Alexander Zverev (à partir de 14h).

Groupe C - Australie - Belgique 3-0

Jason Kubler (AUS) bat Zizou Bergs (BEL) 6-4, 1-6, 6-3

Alex De Minaur (AUS) bat David Goffin (BEL) 6-2, 6-2

Matthew Ebden (AUS) / Max Purcell (AUS) battent Sander Gillé (BEL) / Joran Vliegen (BEL) 6-1, 6-3

