Sergi Bruguera n'est plus le capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis, a annoncé lundi la Fédération espagnole (RFET) qui s'est mise à la recherche d'un successeur.

"Sergi Bruguera et la RFET ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au mandat du joueur espagnol comme sélectionneur de l'équipe nationale de Coupe Davis", indique la Fédération dans un communiqué. L'ex-N.3 mondial et double vainqueur de Roland-Garros (1993, 1994), qui fêtera ses 52 ans en janvier, était capitaine de l'équipe espagnole de Coupe Davis depuis 2017.

Il a remporté la première édition de la compétition par équipes nationales dans son nouveau format, en 2019, en s'appuyant sur un formidable Rafael Nadal. Mais cette année, il a dû se passer de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, respectivement N.2 et N.1 mondiaux, et l'Espagne a été éliminée en quarts de finale.

