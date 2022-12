Un tableau incroyable

Qui a dit que la saison 2022 était terminée ? La Diriyah Tennis Cup a réuni douze joueurs, dont cinq du top 10 : Stefanos Tsitsipas, numéro 4 mondial, était la principale tête d’affiche aux côtés de Daniil Medvedev, numéro 7 et vainqueur de la première et seule édition en 2019. Andrey Rublev (N°8), Taylor Fritz (N°9), Hubert Hurkacz (N°10), le revenant Alexander Zverev (voir par ailleurs, N°12), Cameron Norrie (N°14), Matteo Berrettini (N°16), Nick Kyrgios (N°22), ainsi que les vainqueurs de Grand Chelem Dominic Thiem (N°105) et Stan Wawrinka (N°149) complétaient le tableau.

Ad

Le Suisse Dominic Stricker, 118e mondial du haut de ses 20 ans, était le douzième et dernier invité dans un tournoi avec une formule quelque peu particulière. Les quatre joueurs les mieux classés à l’ATP (Tsitsipas, Medvedev, Rublev et Fritz) étaient exempts au premier tour, tandis que les huit autres s’affrontaient dans des matchs en deux sets gagnants. Un tie-break en 10 points gagnants lors de l’éventuel 3e set était mis en place à partir des quarts de finale.

Diriyah Tennis Cup Au forceps, Fritz domine Medvedev en finale IL Y A 20 HEURES

Medvedev domine Wawrinka et file en finale

Come-back gagnant pour Zverev

Tout m'a manqué ces sept derniers mois. Ça n'a pas été facile pour moi. Le circuit m'a manqué, les tournois, même les interviews, absolument tout m'a manqué”, a expliqué l’Allemand à Cela faisait plus de six mois qu’il n’était plus apparu sur les courts pour un tournoi. Blessé à la cheville droite en demi-finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev voit enfin le bout du tunnel. L’Allemand a fait son grand come-back à l’occasion de la Diriyah Tennis Cup. Pour l’occasion, il s’est imposé face à Dominic Thiem, lui aussi pas épargné par les blessures ces derniers mois, en 8e de finale (10-8, 10-7). "a expliqué l’Allemand à Eurosport.

Alors qu’il a assuré qu’il n’avait ”aucun objectif” à part “s'amuser, prendre du plaisir”, Zverev n’a rien pu faire face à Daniil Medvedev en quarts de finale (6-4, 6-0). Mais l’essentiel était ailleurs pour l'Allemand, qui espère pouvoir reprendre le fil de sa carrière en 2023 après ce coup d’arrêt.

Tsitsipas-Kyrgios, un double et on oublie tout ?

La dernière fois qu’ils s’étaient retrouvés face à face, cela avait fait des étincelles : le match du 3e tour de Wimbledon entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas avait été houleux en juillet dernier. Les deux joueurs avaient même été mis à l’amende et avaient poursuivi leur échange d’amabilités à l’issue de la rencontre. Les voir être associés en double à la Diriyah Tennis Cup, où les paires étaient tirées au sort avec les joueurs éliminés à l’issue des quarts de finale, a été l’une des curiosités du tournoi.

Kyrgios et Tsitsipas se sont inclinés (7-6, 7-6) face à Hubert Hurkacz et Dominic Stricker, futurs vainqueurs du tournoi. Mais l’essentiel était ailleurs : l’Australien a partagé deux photos : une de lui en train de “checker” son meilleur ennemi durant leur association, une autre avec Tsitsipas datant de plusieurs années. “Tu es fou mon frère”, lui a répondu le Grec. La hache de guerre semble enterrée entre ces deux-là !

Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas en double à la Diriyah Tennis Cup Crédit: Diriyah Tennis Cup

Fritz sacré

Et au niveau des résultats ? Stan Wawrinka, joueur le plus âgé du haut de ses 38 ans, mais aussi le moins bien classé du tournoi, a fait le show en battant en trois sets Matteo Berrettini puis Andrey Rublev, avant de tomber les honneurs contre Daniil Medvedev en demi-finale (6-4, 6-4). L’autre demi-finale entre Cameron Norrie et Taylor Fritz a été le seul match à se terminer également en trois sets, pour un succès de l’Américain (7-6, 4-6, 10-6).

Norrie avait dominé sans trembler Stefanos Tsitsipas en quarts de finale (6-4, 6-4), tandis que Fritz avait eu un peu plus de difficultés contre Hubert Hurkacz (7-6, 7-5). L’Américain a poursuivi sur sa lancée en dominant Medvedev en finale samedi dans un match très disputé (7-6, 7-6) pour remporter la Diriyah Tennis Cup.

Diriyah Tennis Cup Medvedev domine Wawrinka et file en finale HIER À 19:43