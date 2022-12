Il est le principal centre d'intérêt de la Diriyah Cup, l'exhibition de fin d'année disputée en Arabie Saoudite (à suivre en direct sur Eurosport et l'application Eurosport). C'est là, sept mois et cinq jours après sa terrible blessure sur le court Philippe-Chatrier en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, qu'Alexander Zverev a remis le pied sur un court pour la première fois. Pas une compétition officielle, certes, mais l'occasion de le revoir face aux meilleurs. Vainqueur de Dominic Thiem pour son entrée, il s'est ensuite incliné contre Daniil Medvedev (6-4, 6-0). Mais l'essentiel était ailleurs.

Le champion olympique en titre est simplement heureux de redevenir un joueur de tennis, comme il l'a confié à Eurosport, car cette période a été pénible à vivre pour lui, physiquement mais aussi psychologiquement : "Tout m'a manqué ces sept derniers mois. Ça n'a pas été facile pour moi. Le circuit m'a manqué, les tournois, même les interviews, absolument tout m'a manqué."

"Et dire qu'avant sa grave blessure, c'était Zverev le patron sur le court face à Nadal..."

Je n'ai aucun objectif, je veux juste m'amuser

De son propre aveu, il lui a même fallu en passer par là pour mesurer à quel point il avait besoin du tennis. "Quand tu es sur le circuit, explique-t-il, tu joues 11 mois sur 12, tu as un nouveau tournoi chaque semaine, tu voyages tout le temps. Tu oublies d'apprécier que tu es avant tout un joueur de tennis qui a la chance de jouer devant 20000 personnes dans les plus grands stades du monde et que tu pratiques le sport que tu aimes plus que tout. Tu as tendance à oublier tout ça..."

Sa grave blessure, en l'éloignant de son métier pour une longue durée, est venue en quelque sorte le rappeler à l'ordre. "Quand tu es out pour sept mois, avec une blessure qui t'empêche de faire quoi que ce soit, tu commences à comprendre à quel point ça te manque. Et pour être franc, ça m'a vraiment terriblement manqué. Après cette blessure, je me demande vraiment ce que je pourrais faire sans le tennis", avoue 'Sascha'.

Que peut-il espérer à court et moyen terme ? Lorsqu'il bataillait contre Nadal à Paris, il pouvait non seulement rêver de son premier titre du Grand Chelem, mais aussi de la place de numéro un mondial, qu'il aurait selon toute vraisemblance décrochée au cours de l'été s'il n'était pas resté sur le carreau. Pour l'heure, Zverev ne raisonne pas en termes d'ambitions. "Je n'ai aucun objectif, je veux juste m'amuser, prendre du plaisir, il est là mon objectif", glisse l'ex-numéro 2 mondial, aujourd'hui retombé hors du Top 10 (12e) après sa mésaventure.

Alexander Zverev Crédit: Getty Images

Tant que mon pied est en bonne santé...

Il envisage son retour sur les terrains comme une partie d'un "processus" amorcé avec son opération puis sa longue rééducation. Le reste reviendra progressivement, espère-t-il, mais il ne se précipitera pas : "La blessure m'a appris la patience et à apprécier toutes les petites choses. Quand j'ai remarché pour la première fois, j'étais comme un gosse. J'avais l'impression d'avoir gagné le plus grand tournoi du monde."

Tennistiquement, Alexander Zverev est donc prêt à prendre son mal en patience. "Tant que mon pied est en bonne santé...", dit-il. Confiant sur le long terme quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, il n'attend pas de miracle dans les premières semaines, voire premier mois. Voilà pourquoi il a décidé de ne se fixer aucun objectif pour l'année 2023.

Et comme souvent, il veut s'inspirer des plus grands. "Les gens disent que quand Rafa ou Roger sont revenus de blessure, ils étaient de retour à 100%, mais ce n'est pas vrai, juge l'Allemand. L'année dernière, lors de l'exhibition d'Abu Dhabi, Rafa perdait contre tout le monde. Puis il a joué son meilleur tennis à l'Open d'Australie. Ça avait été la même chose pour Roger à la Hopman Cup il y a quelques années. Et à Melbourne, il était redevenu lui-même. J'espère que le processus sera le même pour moi, que je pourrais être à un bon niveau en Australie." En attendant, il savoure le simple plaisir de jouer au tennis.

