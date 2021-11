C'est une moitié de calendrier qui sent bon le retour (progressif) à la normale. Jeudi, l'ATP a officiellement publié le programme de la saison 2022 jusqu'à Wimbledon, la plupart des tournois retrouvant leur place traditionnelle, celle d'avant la pandémie de coronavirus qui avait tout bouleversé en mars 2020. Reporté cette année au mois d'octobre dernier, le Masters 1000 d'Indian Wells retrouve ainsi ses repères habituels et sera lancé le 10 mars avant celui de Miami le 23. Seul l'ATP 250 de Doha, qui ouvrait traditionnellement la saison, a été déplacé au 14 février (semaine 7), juste avant l'ATP 500 de Dubaï dans la péninsule arabique.

Comme l'Open d'Australie l'avait annoncé mercredi, c'est l'ATP Cup qui donnera le coup d'envoi de la saison à Sydney dès le 1er janvier. En parallèle deux ATP 250 auront lieu à Adélaïde et Melbourne. Puis deux autres ATP 250 (Adélaïde 2, Sydney) seront au programme de la deuxième semaine, avant que l'Open d'Australie (17-30 janvier) ne soit lancé. Roland-Garros et Wimbledon seront respectivement lancés le 22 mai et le 27 juin.

