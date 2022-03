Blessé depuis neuf mois, Dominic Thiem a retrouvé le circuit mardi lors du Challenger de Marbella. Tête de série n°1 du tournoi, l’Autrichien, encore trop juste et en manque de repères, n’a rien pu faire face à l’Argentin Pedro Cachin en s'inclinant en deux sets (6-3, 6-4). Mais comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'il doit (déjà) stopper momentanément son retour en raison d'un test positif au Covid-19.

"On dirait que ces derniers temps, les bonnes nouvelles ne durent pas longtemps… Hier soir (mardi), après le dîner, j'ai commencé à me sentir mal et je n'ai pas passé une bonne nuit. Après avoir développé des symptômes légers, j'ai décidé de passer un test ce matin, qui s'est avéré positif au Covid-19. Maintenant, je dois attendre et voir comment ça évolue", a écrit Thiem, frustré par ce nouveau coup d'arrêt. Il est désormais contraint à l'isolement.

