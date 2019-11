Kristina Mladenovic avait fait le boulot – et bien plus que ça – face à Ashleigh Barty pour mettre l'équipe de France sur orbite avant le dernier simple de cette finale de Fed Cup. Mais dans la foulée, Pauline Parmentier n'a pas tenu la distance face à Ajla Tomljanovic, 51e joueuse mondiale, et s'est inclinée (6-4, 7-5) en 1h34 de jeu. France et Australie sont donc à égalité avant le double décisif qui opposera la paire Barty-Stosur à Mladenovic et Garcia.

C'était un choix fort de Julien Benneteau, qui a maintenu le suspense jusqu'au dernier moment. Le capitaine des Bleues a préféré Parmentier, 122e joueuse mondiale, à Caroline Garcia, humiliée par Ashleigh Barty samedi (6-0, 6-0), pour tenter de remporter le titre lors de ce quatrième simple, à Perth. La joueuse de 33 ans a globalement fait son match mais n'a pas su faire la différence sur la mise en jeu adverse quand elle en a eu l'occasion.

Garcia et Mladenovic pour le titre

D'abord sur ses deux balles de break obtenues d'entrée mais non converties dans la première manche, qui l'a vue céder au pire des moments, à 5-4. Et surtout dans le second set à 4-4, sur un point qui aurait pu lui permettre de servir ensuite pour revenir à une manche partout. Mais c'est finalement Parmentier qui a de nouveau craqué à 6-5.

Plus tôt, alors qu'elle semblait au fond du gouffre, elle avait toutefois trouvé les ressources pour revenir dans cette rencontre. Sans la faire basculer de son côté par la suite. A Garcia et Mladenovic de le faire, désormais. Pour oublier ce double décisif perdu en 2016 face à la République Tchèque. Et pour offrir un troisième titre à la France dans cette compétition.