C'était un match à part, suspendu dans le temps et désormais entré dans la grande histoire du tennis. Détentrice de 23 titres du Grand Chelem, Serena Williams s'est inclinée face à Alja Tomljanovic en 3h08 au terme d'une bataille épique en trois manches (7-5, 6-7, 6-1). Jusqu'au dernier souffle, la Reine n'a pas lâché comme en témoignent les six balles de match nécessaires à son adversaire pour mettre fin à cet affrontement. Six, c'est justement le nombre de titres de Serena à l'US Open. Sans doute un joli clin d'œil du destin.

