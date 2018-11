La République tchèque écrase les Etats-Unis et remporte le trophée pour la sixième fois en huit ans

La République chèque récupère sa précieuse couronne. Sacrées en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, les Tchèques ont dominé en finale de la Fed Cup les Américaines (3-0), qui s'étaient emparées du trône l'an dernier. Devant le public bouillant de Prague, les joueuses tchèques n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires en remportant les trois premiers matches de la finale alors que les deux suivants ne se joueront pas. C'est Katerina Siniakova qui a décroché le point décisif en battant Sofia Kenin ce dimanche, au terme d'une rencontre particulièrement décousue et accrochée (7-5, 5-7, 7-5).

Privés de Sloane Stephens (6e joueur mondiale), Madison Keys (16e) et des sœurs Williams, les Etats-Unis n'ont pas pesé bien lourd ce week-end dans cette finale marquée par l'absence des meilleures joueuses du monde. Petr Pala a dû lui aussi se passer de Petra Kvitova (7e) et Karolina Pliskova (8e). Mais le réservoir tchèque avait un peu plus d'allure avec Strycova, 33e joueuse mondiale, et Siniakova (31e). En remportant leur 11e Fed Cup, la sixième depuis 2011 (!), les Tchèques ont une nouvelle fois prouvé qu'elles étaient les grandes reines de la compétition, même privées de leurs deux meilleurs éléments.