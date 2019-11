Jamais, dans sa carrière professionnelle, Caroline Garcia n'avait jusqu'à présent goûté à l'amère saveur double roue de bicyclette. C'est arrivé ce samedi matin, en finale de Fed Cup. Sous un soleil accablant et dans une chaleur étouffante, la Française est effectivement passée au travers du match qui l'opposait à Ashleigh Barty. Dès le début, l'Australienne a pris son adversaire à la gorge, en multipliant les aces et les coups gagnants. Les points ont défilé très rapidement et la Lyonnaise, débordée, n'a guère pu stopper l'hémorragie.

La lauréate de Roland-Garros 2019 a parfaitement récité son tennis, devant un public conquis. Garcia, elle, s'est bien offert deux balles de débreak à 0-4 dans la seconde manche. Mais elle n'en a converti aucune et son adversaire a réussi à finir le travail dans la foulée, en 58 minutes chrono (6-0, 6-0). Un revers qui fait très mal, forcément. Mais qui ne remet pas en cause les espoirs des Bleues dans cette finale.

Mladenovic avait elle aussi été expéditive

Car un peu plus tôt, Kristina Mladenovic avait fait sa part du boulot. Bien entrée dans son match, la Tricolore n'avait ainsi fait qu'une bouchée d'Ajla Tomljanovic, en étant elle aussi expéditive (6-1, 6-1). La tâche sera évidemment beaucoup plus compliquée dimanche matin, contre Ashleigh Barty. Il n'y a néanmoins pas péril en la demeure, puisque la France et l'Australie sont donc à égalité à l'issue du premier jour (1-1). Les joueuses de Julien Benneteau peuvent par conséquent encore se permettre de griller un joker.