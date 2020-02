Les équipes d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et d'Espagne se sont qualifiées samedi pour la phase finale de la nouvelle formule de la Fed Cup, lors des qualifications qui se tiennent sur deux jours. Au meilleur des cinq matchs (quatre simples et un double), sur le modèle de l'ancienne formule de la compétition, la Belgique, sur ses terres, a éliminé le Kazakhstan (3-1), l'Allemagne a disposé du Brésil (3-0) sur son terrain et la Suisse, à domicile, a battu le Canada (3-1). L'Espagne a éliminé le Japon (3-1) sur la terre battue de Carthagène, grâce notamment à la victoire inaugurale de Sara Sorribes Tormo contre la N.10 au classement WTA et ancienne N.1 mondiale Naomi Osaka.

Pour cette 58e édition de la Fed Cup, les équipes nationales féminines s'affrontent vendredi et samedi afin de faire partie des nations qui disputeront la phase finale de cette compétition qui se tiendra dans la capitale hongroise Budapest les 19 et 20 avril 2020. La France, tenante du titre, l'Australie, la République Tchèque et la Hongrie sont déjà qualifiées pour cette phase à élimination directe qui réunira 12 équipes avec une première phase de poules (4 poules de 3 équipes) avant une phase à élimination directe. Les équipes vaincues sur ces 2 jours participeront à des barrages contre les équipes victorieuses dans leur groupe continental et tentant de rejoindre les 20 nations du groupe mondial.

Les résultats des matchs qualificatifs pour le tour mondial

Brésil - Allemagne 0-3

Espagne - Japon 3-1

Suisse -Canada 3-1

Belgique - Kazakhstan 3-1

Les matchs en cours