Le suspense reste entier à la Billie Jean Cup dans les groupes A et B : l'Australie et la Russie ont respectivement battu la Belgique (2-1) et le Canada (3-0) au deuxième jour de la compétition, relançant les cartes dans la course à la qualification, notamment pour l'équipe de France, battue la veille par le Canada

"De par son format et sa date dans le calendrier, l'ex-Fed Cup est quasiment enterrée"

Les Canadiennes et les Belges avaient pourtant chacune l'occasion en cas de victoires de décrocher directement leurs places pour les demi-finales de la compétition, nouvelle formule de la Fed Cup, à la suite de leurs succès inauguraux décrochés lundi. Mais la Russie s'est montrée implacable face aux Canadiennes, qui avaient remporté un premier point convaincant face à la France, tenantes du titre.

Daria Kasatkinova a ainsi balayé Carol Zhao (6-3, 6-1) et Anastasia Pavlyuchenkova a ensuite battu Rebecca Marino (6-4, 4-6, 6-2). Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova ont terminé le travail en battant Gabriela Dabrowski et Marino (6-3, 6-1). Cela laisse donc une chance aux Françaises de se qualifier, à condition qu'elles battent mercredi la Russie en gagnant leurs trois matches.

Match décisif entre la France et la Russie ce mercredi

Dans le groupe B, l'Australie, pourtant privée de la Numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et d'Ajla Tomljanovic, a réussi à créer la surprise face aux Belges. Daria Gavrilova, 412e mondiale qui n'avait plus joué depuis l'Open d'Australie, a réalisé l'exploit de battre la 70e mondiale, Greet Minnen (6-4, 1-6, 6-4). Avant que Storm Sanders (33e) ne vienne renverser Elise Mertens, 18e mondiale, (3-6, 7-6 [7/5], 6-0).

Les deux Belges ont ensuite sauvé l'honneur et leur place dans la compétition dans le double en battant Ellen Perez et Sanders (6-2, 6-4). Mercredi, la Russie affrontera la France dans le match décisif du groupe A, tandis que l'Australie affrontera le Belarus le lendemain dans le groupe B. Dans cette nouvelle formule de la Fed Cup, qui réunit les 12 meilleures nations du monde, seules les premières de chacun des quatre groupes accèdent aux demi-finales programmées vendredi.

