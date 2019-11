La victoire de l'équipe de France en Fed Cup dimanche en Australie, "c'est celle de grandes sportives mais aussi de grandes dames", a salué mardi Emmanuel Macron en recevant à l'Elysée les joueuses françaises. Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et consorts, qui ont apporté une troisième Coupe à la France après les succès de 1997 et 2003, en battant l'Australie de la N.1 mondiale en simple Ashleigh Barty à Perth (3-2), ont su faire preuve de "force d'âme" qui fait d'elles "des femmes remarquables", a souligné le chef de l'Etat.

"Vous avez su vous réunir, former une équipe, apaiser les malentendus, retisser des liens" pour décrocher "cette victoire collective", a dit le président aux joueuses et à leur capitaine Julien Benneteau, lors d'une allocution d'environ 15 minutes dans la salle du conseil des ministres. "Ces dernières années, parfois, on a pu avoir le sentiment que dans le tennis, les choses étaient souvent écrites d'avance, que la chorégraphie était parfaitement huilée, qu'il y avait des Nadal, des Federer, des Williams, etc. Et là, en l'espèce, rien n'était écrit", a aussi affirmé Emmanuel Macron.

Benneteau, un "grand capitaine"

Le président a en outre salué Julien Benneteau, "un très grand capitaine" dont "la carrière (de joueur) était déjà jalonnée de coups d'éclats mémorables". "Il les a poursuivis jusqu'à réussir à se casser le pied", a plaisanté Emmanuel Macron devant le capitaine, arrivé en béquilles au palais présidentiel. Benneteau, qui s'est blessé au pied gauche dimanche soir en fêtant la victoire française, s'est dit "très fier" de ses joueuses, cinq femmes qui "ont su faire tant d'efforts pour en arriver là".