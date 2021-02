L'ITF a annoncé la nouvelle ce jeudi. La phase finale de la Fed Cup 2021, initialement prévue en avril en Hongrie, a été reportée en fin d'année, à cause de la pandémie de coronavirus. Rebaptisée Billie Jean King Cup, cette phase finale devait avoir lieu du 13 au 18 avril à Budapest mais "l'incertitude permanente et les défis posés par le Covid-19, localement et internationalement" ont incité les organisateurs à prendre les devants.