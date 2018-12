Federer, Djokovic, Nadal, Murray, Wawrinka, Tsonga, Pouille : Où vont-ils débuter 2019 ?

Hopman Cup - 29 décembre / 5 janvier

Top 10 : Roger Federer, Alexander Zverev

Français : Lucas Pouille

Ils débuteront également à la Hopman Cup : Stefanos Tsitsipas, David Ferrer

On prend les mêmes et on recommence. Déjà présents en 2017 et en 2018, Roger Federer et Alexander Zverev vont à nouveau jouer les têtes d'affiche lors de la Hopman Cup. Pas officiel, le tournoi par équipes disputé à Perth constitue quand même une préparation parfaite à l'Open d'Australie. Pour Federer (épaulé par Belinda Bencic), passer par Perth lui a servi de terrain d'entraînement grandeur nature avant ses deux sacres à l'Australian en 2017 et 2018. Actuellement à Dubai, où il a débuté sa préparation, le Bâlois fait dans le mimétisme après une fin de saison dernière gâchée par une blessure à la main.

Pour Alexander Zverev (qui évoluera avec Angelique Kerber), qui sort de son premier sacre au Masters, ce passage à la Hopman est aussi devenu une habitude depuis deux ans. L'Allemand n'a joué qu'un seul tournoi de préparation à l'Open d'Australie lors de sa carrière. C'était lors de la saison 2015 (à Brisbane).

D'autres joueurs attendus au tournant en 2019 débuteront leur saison à Perth. Parmi eux Lucas Pouille (il jouera avec Alizé Cornet) et Stefanos Tsitsipas (Maria Sakkari). Pour Tsitsipas, il faudra confirmer son très bon exercice où il a grimpé à la 15e place mondiale. Le Grec a débuté sa préparation à Biot, où est basée l'académie de Patrick Mouratoglou.

Pour Pouille ce sera le point de départ de la saison du rebond. Désormais épaulé par Amélie Mauresmo, avec qui il a commencé à préparer la saison dans les installations du Centre National d'Entraînement (CNE) à Boulogne-Billancourt, le Nordiste, tombé à la 32e place mondiale, va partir terminer sa préparation à Dubai où il a pris ses quartiers en 2016.

Vidéo - Di Pasquale : "Le duo Pouille-Mauresmo, mon pari gagnant pour 2019" 01:08

ATP Doha - 31 décembre / 6 janvier

Top 10 : Novak Djokovic, Dominic Thiem

Français : Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert

Ils débuteront également à Doha : Karen Khachanov, David Goffin, Stan Wawrinka (si un forfait dans le tableau principal), Tomas Berdych (si quatre forfaits dans le tableau principal)

Repassé N.1 mondial en fin de saison, Novak Djokovic va attaquer 2019 comme il avait terminé le précèdent exercice : dans la pleine mesure de ses moyens. Un vrai plus au moment de penser à la conquête d'un septième sacre à l'Open d'Australie, son jardin, où il reste sur deux déconvenues (sorties au 2e tour 2017 et en 1/8e en 2018). Il débutera sa saison à Doha où il a pris ses habitudes depuis 2015. Vainqueur en 2016 et 2017, le Serbe va y viser un troisième sacre. Résident à Monte-Carlo, il a repris le chemin de l'entraînement chez lui ces dernières semaines. Il partira dans le Golfe dans une dizaine de jours afin de s'acclimater.

Au Qatar, Djokovic retrouvera un seul autre membre du Top 10 : Dominic Thiem. Après avoir étalé quelques progrès dans sa gestion calendaire en fin d'exercice 2018, l'Autrichien va répéter le même schéma pour entamer 2019. Le joueur de Wiener Neustadt a effectué sa préparation aux Canaries, du côté de Tenerife. Le tournoi qatari pourra également profiter des présences de Karen Khachanov, lauréat du Rolex Paris masters en fin de saison, et David Goffin qui reprendra la compétition après sa blessure au coude droit. Également inscrit, Stan Wawrinka a besoin d'un forfait pour entrer dans le tableau final. Trois Français sont présents : Richard Gasquet, Adrian Mannarino et Pierre-Hugues Herbert.

ATP Pune - 31 décembre / 6 janvier

Top 10 : Kevin Anderson, Marin Cilic

Français : Gilles Simon, Benoît Paire

Ils débuteront également à Pune : Hyeon Chung

Déplacé de Chennai à Pune l'année dernière, le tournoi indien ne pourra compter que sur deux Top 10 : Kevin Anderson et Marin Cilic. Finaliste sortant, le Sud-africain devra défendre des points d'entrée. Pour Cilic, ce sera son grand retour sur les courts après le sacre de la Croatie en finale de la Coupe Davis. Deux Français sont inscrits : le tenant du titre Gilles Simon et Benoît Paire.

Marin Cilic à l'issue de sa victoire décisive contre Lucas Pouille en finale de la Coupe DavisGetty Images

ATP Brisbane - 31 décembre / 6 janvier

Top 10 : Rafael Nadal, Kei Nishikori

Français : Jo-Wilfried Tsonga (PR), Jérémy Chardy / Ugo Humbert (Qualifications)

Ils débuteront aussi à Brisbane : Andy Murray (PR), Kyle Edmund, Daniil Medvedev, Milos Raonic, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur, Nick Kyrgios

Deux top 10 seront présents en Australie : Rafael Nadal et Kei Nishikori. C'est évidemment le grand retour de l'Espagnol à la compétition qui sera scruté de très près lors de ce premier tournoi joué sur le sol australien. Touché aux abdominaux lors de son passage à Bercy, le Majorquin va tenter de chasser ses démons physiques de 2018. Il débutera sa saison plus tôt qu'il y a un an, où il n'avait joué que lors de l'Open d'Australie en janvier. Ce sera la deuxième fois que Nadal met les pieds à Brisbane après 2017 où il avait atteint les quarts de finale.

De retour dans le Top 10 après une fin de saison canon, Nishikori sera, lui, en quête de continuité. Le Japonais a quand même vu grand : il a annoncé viser le Top 5 et une victoire en Masters 1000 ou en Grand Chelem. Il lui faudra surtout éviter les problèmes physiques. Pas une mince affaire pour lui. Chez les Bleus, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy vont lancer leur saison en Australie. Ugo Humbert est lui inscrit en qualifications.

Rafael NadalGetty Images

ATP Sydney - 6 janvier / 13 janvier

Top 10 : Aucun

Français : Aucun

Ils débuteront aussi à Sydney : Diego Schwartzman

Composé de nombreux membres du Top 50, le plateau s'annonce particulièrement ouvert. Deux joueurs classés parmi les 50 premiers mondiaux débuteront en Australie : l'Argentin Diego Schwartzman et le Slovaque Martin Klizan.

Quatre joueurs passés par la Hopman Cup joueront à Sydney leur premier tournoi officiel de la saison : Stefanos Tsitsipas, Lucas Pouille, Frances Tiafoe et Matthew Ebden.

ATP Auckland - 7 janvier / 13 janvier

Top 10 : John Isner

Français : Gaël Monfils

Ils débuteront aussi à Auckland : Fabio Fognini, Pablo Carreño Busta, Denis Shapovalov

Un seul Top 10 débutera sa saison en Nouvelle-Zélande : John Isner. Vainqueur de son premier Masters 1000 en carrière à Miami la saison dernière, le joueur de Greensboro va tenter de conserver sa place dans le Top 10. Ce qui serait une belle performance à 33 ans.

Auckland, ce sera aussi le point de départ pour Gaël Monfils. Blessé fin 2018, le Parisien va devoir retrouver un physique digne de ce nom pour pouvoir récupérer son niveau.

Gael MonfilsGetty Images

Open d'Australie - 14 janvier / 27 janvier

Top 10 : Juan Martin del Potro

Français : Aucun

Ils débuteront aussi à l'Open d'Australie : Borna Coric

Deux membres du Top 50 débuteront à Melbourne : Juan Martin del Potro et Borna Coric. Pour l'Argentin, c'est dans la logique des choses de s'aligner le plus tard possible après sa blessure au genou droit survenue à Shanghai en octobre (fracture de la rotule). Impressionnant de volonté, le joueur de Tandil a terminé sa convalescence et repris l'entraînement la semaine dernière en Argentine. Un retour sur les courts effectué avec un peu de retard sur son planning. Mais "Delpo" l'a martelé : il veut prendre son temps.

La question sera de savoir s'il arrivera dans les temps pour s'aligner dans les meilleures conditions à Melbourne. Il est pour le moment attendu à Kooyong du 8 au 10 janvier prochain pour un tournoi exhibition aux côtés de Kevin Anderson et Dominic Thiem. Le contre-la-montre a débuté.

Pour Borna Coric, pas de Hopman Cup, ni de tournoi de préparation sauf retournement de situation. Après avoir terminé la saison 2018 avec un sacre en Coupe Davis, mais aussi une blessure au psoas de la cuisse droite, le Croate, aux portes du Top 10, a choisi de débarquer tout frais lors du premier Grand Chelem de la saison, où il désire passer un cap en 2019. Il a débuté sa préparation il y a une dizaine de jours à Bordighera dans le fief de Riccardo Piatti, son entraîneur.