La pandémie de coronavirus a relégué le tennis et ses débats au second plan. Mais pour passer le temps, chacun aime à donner son avis sur les questions qui brûlaient les lèvres des observateurs du circuit à l'orée de la saison 2020. Le record du nombre de titres en Grand Chelem de Roger Federer tiendra-t-il encore ou sera-t-il égalé voire dépassé par Rafael Nadal ? Quid de Novak Djokovic qui a comblé rapidement l'écart ces deux dernières saisons ? La Next Gen percera-t-elle en Majeurs ? Stan Wawrinka et Benoît Paire se sont, en partie, prêtés au jeu lors de leur dernier 'live Instagram" en confinement, et ils se sont mouillés.

Pour l'Avignonnais, c'est clair, le "Djoker" reprendra sa marche en avant quand les hostilités seront relancées. "Pour moi, c'est un très bon joueur qui va battre tous les records", a-t-il affirmé, Wawrinka lui emboîtant rapidement le pas et se montrant même plus élogieux. "Il est pas 'très très bon', c'est une idole, le mec. Son niveau de jeu, sa carrière, tout", a renchéri le Suisse.

" Après cette période de confinement, il sera bien frais le Roger ! "

Mais quand le sujet Federer est venu sur la table, le débat a été plus animé. Questionné sur la capacité de son compatriote à s'adjuger un 21e titre en Grand Chelem, Wawrinka s'est montré plus nuancé que Paire. "Bien sûr qu'il en est capable", a estimé le Vaudois. Désapprouvé par son ami français plus sceptique, "Stan The Man" a alors précisé sa pensée. "Il y a une différence entre ne plus être capable et ne plus faire. Je pense qu'il en est capable, mais je ne pense pas qu'il en gagnera un autre. Mais attends, le mec a eu balle de match en finale de Wimbledon l'année dernière, il a fait demie en Australie. Il est à chaque fois en fin de tournoi, donc un match et c'est réglé !"

Pour Paire, l'échec sur le gazon anglais contre Djokovic sera difficile à surmonter, d'autant que le temps ne joue pas en la faveur de Federer qui aura 39 ans le 8 août prochain. Wawrinka, lui, voit plutôt le verre à moitié plein, cette pause forcée permettant à son compatriote de soigner son genou et de recharger les batteries mentalement. "Je pense qu'après cette période de confinement, il sera bien frais le Roger !" Le Vaudois sait de quoi il parle pour avoir été l'une des victimes du come-back triomphant de son glorieux aîné lors de l'Open d'Australie 2017, après six mois loin des courts. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais c'était il y a trois ans et Federer n'est pas éternel. Alors plutôt d'accord avec Stan ou Benoît ? Faites vos jeux !