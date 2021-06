Il sent désormais le souffle de Novak Djokovic sur sa nuque. Roger Federer co-détient toujours la marque de référence du plus grand nombre de titres du Grand Chelem avec Rafael Nadal (20). Mais en s'adjugeant pour la deuxième fois de sa carrière Roland-Garros, le numéro 1 mondial serbe est revenu à une longueur de ses deux vieux rivaux suisse et espagnol et pourrait donc se mettre à leur hauteur à Wimbledon, avant éventuellement de les dépasser même à l'US Open, réalisant par la même occasion un exploit insensé : le Grand Chelem calendaire . En attendant, une chose est sûre : il a impressionné son monde, Federer compris.

La façon dont Djokovic est revenu dans le match contre Tsitsipas était fantastique. Même dans sa demi-finale contre Nadal, il y a eu des échanges incroyables", a-t-il lâché, admiratif. Il a donc bien pris connaissance des performances de ses compères du "Big 3" et est conscient que le Djoker a le vent en poupe. Lundi, après sa victoire sur Ilya Ivashka (7-6, 7-5) lors de son entrée en lice sur le gazon de Halle , le Bâlois a donné son avis sur la finale de Roland-Garros de la veille. "", a-t-il lâché, admiratif. Il a donc bien pris connaissance des performances de ses compères du "Big 3" et est conscient que le Djoker a le vent en poupe.

Le temps joue contre lui, mais il ne se laissera pas déposséder sans se battre

Federer sait que le temps - il va avoir 40 ans en août prochain - joue contre lui et qu'il ne détient pas toutes les clés pour rester propriétaire de ce prestigieux record. Voici quelques mois, il avait d'ailleurs estimé que Nadal et Djokovic le dépasseraient probablement, laissant entendre que cela ne l'affectait pas tant que cela. Il a encore rappelé lundi qu'il n'y attachait plus la même importance qu'au moment où il s'était emparé lui-même de la marque de référence.

"On dirait qu'il n'y a que les titres du Grand chelem qui comptent de nos jours. Et je n'aime pas ça. La plupart du temps, nous jouons des tournois ATP. A l'époque, je voulais seulement battre le record de Pete (Sampras, NDLR). J'ai toujours dit que tout ce qui venait après 15 titres du Grand Chelem, c'était un bonus", a-t-il encore considéré lundi. Une manière de rappeler implicitement qu'il comptait tout de même 103 trophées depuis ses débuts sur le circuit ATP (contre 84 à Djokovic et 88 pour Nadal), mais aussi qu'il était en quelque sorte dans l'ordre des choses que les records soient battus.

Cela étant dit, le vieux lion ne se laissera pas déposséder d'un record qu'il détient depuis 12 ans (juillet 2009) sans se battre. D'autant qu'il s'est infligé une rééducation de plus d'un an pour repartir pour un dernier tour. "Tant que nous jouons tous les trois, tout est possible. Mes objectifs à Wimbledon sont clairement assez hauts." Lors du Majeur anglais, il était passé tout près voici deux ans de battre consécutivement Nadal et Djokovic en demie et en finale. Et alors que le Serbe abordera la défense de son titre en immense favori dans deux semaines, Federer se rêve sûrement de jouer les trouble-fête.

