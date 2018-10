Fracture de la rotule : le (nouveau) gros coup dur pour Del Potro

Sauf miracle, on ne reverra sans doute pas Juan Martin Del Potro sur les courts en 2018. L'Argentin a fait savoir par la voix de son agent, Jorge Viale, qu'il souffrait d'une fracture de la rotule droite. Lors de son huitième de finale face à Borna Coric jeudi à Shanghai, l'Argentin s'était blessé au genou et avait été contraint à l'abandon.

"Au début, j'ai pensé que ce n'était rien et j'ai continué à jouer, avait-il expliqué après la rencontre. Mais très vite, j'ai senti de l'instabilité dans mon genou et j'ai préféré arrêter pour ne pas prendre de risques." Il n'imaginait toutefois pas que les dégâts puissent être aussi importants. "Les examens médicaux ont montré que Juan Martin souffrait d'une fracture", a expliqué Jorge Vial dans un communiqué.

" C'est difficile pour moi de devoir penser à nouveau à une rééducation "

"C'est un moment très difficile, a commenté de son côté Del Potro. Je me sens très triste. C'est un coup dur qui me laisse sans force. C'est difficile pour moi de devoir penser à nouveau à une rééducation. Je ne m'attendais pas à subir ça." La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, elle dépendra notamment du type de fracture. S'il s'agit d'un simple trait de fracture, son absence pourrait être moins longue. De nouveaux examens vont être menés pour avoir une idée plus précise de ce qui attend l'Argentin.

Mais il parait donc plus que probable que la saison soit terminée pour Juan Martin Del Potro. Vainqueur de son premier Masters 1000 au mois de mars (face à Federer en finale, à Indian Wells), il avait également atteint sa première finale de Grand Chelem depuis neuf ans, lors du dernier US Open. 4e mondial après avoir grimpé jusqu'au 3e rang, il s'était qualifié pour le Masters de Londres, qui a toutes les chances de se dérouler sans lui.