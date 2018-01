Gagner en début de saison et en même temps : le tennis français en avait perdu l'habitude

Deux Français titrés en tout début d'année : une première depuis 18 ans

Il est l'heure de remonter le temps pour le tennis français. Vainqueurs des tournois ATP de Pune et de Doha, samedi, Gilles Simon et Gaël Monfils ont mis fin à une statistique d'insuccès vieille de dix-huit ans. C'est dire si ce double sacre est une rareté pour le tennis français.

Pour retrouver trace de deux joueurs tricolores vainqueurs d'un tournoi la même semaine, lors de la première semaine de compétition de l'année, il faut donc se replonger à l'année 2000. A cette époque Jérôme Golmard et Fabrice Santoro s'étaient respectivement imposés à Chennai et Doha. Le clin d'œil est sympa, puisqu'il s'agit des mêmes endroits géographiquement parlant que Simon et Monfils. Pune a simplement pris le créneau de Chennai cette année.

Ils ont gagné un tournoi la même semaine en ouverture de saison (depuis 1997)

Deux Français vainqueurs d'un tournoi la même semaine : une rareté

Voir deux joueurs français gagner un tournoi la même semaine est quelque chose de peu commun pour le tennis français. Même avec la génération pancartée "Mousquetaires" - Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon - qui est parvenu à totaliser 50 titres ATP entre 2005 et 2018.

La dernière fois que cela était arrivé sur le circuit c'était il y a onze années lors de la saison 2007. Paul-Henri Mathieu et Fabrice Santoro, encore dans le lot, s'étaient à l'époque imposés à Gstaad et Newport. Santoro avait lui battu un autre Français, Nicolas Mahut.

Sur vingt-ans, cela n'est donc arrivé que trois fois.

Ils ont gagné un tournoi la même semaine (depuis 1997)

2018 - Gilles Simon (Pune)

2018 - Gaël Monfils (Doha)



2007 - Paul-Henri Mathieu (Gstaad)

2007 - Fabrice Santoro (Newport)

2000 - Jérôme Golmard (Chennai)

2000 - Fabrice Santoro (Doha)

Fabrice Santoro en 2007Getty Images

Entamer la saison avec un titre : ni une habitude, ni une rareté

Débuter la saison en gagnant un titre ATP, ça n'est ni une exclusivité, ni une véritable ritournelle. En se replongeant dans le passé, on trouve sept autres vainqueurs lors du premier tournoi de la saison : Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Michaël Llodra, Florent Serra, Nicolas Escudé, Jérôme Golmard et Fabrice Santoro.

Le dernier en date avant le duo Simon / Monfils était Richard Gasquet, lors de l'édition 2013 du tournoi de Doha.

Ils ont gagné en ouverture de la saison (depuis 1997)

2013 - Richard Gasquet (Doha)

2012 - Jo-Wilfried Tsonga (Doha)

2008 - Michaël Llodra (Adelaïde)

2006 - Florent Serra (Adelaïde)

2004 - Nicolas Escudé (Doha)

Richard Gasquet lors du tournoi ATP de Doha 2013Getty Images

La France enchaîne une 20e saison avec des titres ATP

Si vous vous demandiez à quand remontait la dernière saison sans aucun titre pour le tennis français, c'était tout simplement en 1998. Cette saison-là, les Bleus avaient disputé quatre finales (Santoro à Doha, Pioline à Londres et Monte-Carlo, Arnaud Di Pasquale à Bucarest) sans connaître de sacre.

Les succès de Simon et Monfils ont d'ores et déjà assuré une continuité et offert à la France une 20e année avec au moins un titre ATP. Voilà quelque chose qu'on ne leur reprochera pas.