Holger Rune n'a pas de chance. Son fracassant sacre parisien à l'Accor Arena voilà deux semaines lui avait permis d'intégrer pour la première fois le Top 10 mondial. Mais il finira la saison 2022 au seuil de ce cap symbolique. La faute à sa demi-finale au... Challenger de Pau, en novembre 2021. Le jeune Danois perdra lundi prochain les points acquis dans le Béarn il y a un an. Suffisant pour permettre à Hubert Hurkacz de le dépasser et de reprendre la 10e place.

C'est évidemment anecdotique et n'enlève rien à l'ascension spectaculaire du protégé de Lars Christensen et Patrick Mouratoglou qui, rappelons-le, avait entamé la saison au-delà du Top 100. Sans jouer, Rune est présent à Turin cette semaine où se tient le Masters. Promu premier remplaçant après le forfait de Carlos Alcaraz, il a guetté sans le souhaiter un nouveau retrait pour intégrer la cour des Maîtres. A voir comment Taylor Fritz a mis à profit l'absence du numéro un mondial espagnol, on se dit que le Scandinave aurait peut-être tiré son épingle du jeu lui aussi, compte tenu de sa forme dévastatrice.

"Je pense sincèrement que j'aurais abordé le Masters comme n'importe quel autre tournoi, en prenant un match après l'autre pour voir jusqu'où cela m'aurait mené, mais c'est difficile de le savoir et de prédire l'avenir", a-t-il confié à Eurosport dans le Piémont, où il trépigne un peu de rester au bord plutôt que d'être au cœur de l'action, tout en profitant du moment et de l'expérience : "J'aurais adoré jouer pour la première fois les ATP Finals ici, ça aurait été une expérience incroyable."

Des bonds de géant

L'an prochain, il espère bien être là "pour de vrai". En réalité, c'est même une ambition minimale chez lui. Holger Rune l'assure, il veut devenir numéro un mondial. Pas dans cinq ans, pas dans dix, mais dès 2023. La chose ne lui semble pas impossible en tout cas. "C'est mon but, je veux devenir numéro un mondial. Pourquoi pas l'année prochaine ?", clame-t-il. On repense alors aux mots de Patrick Mouratoglou à Bercy, évoquant "l'incroyable force de conviction" de son nouveau poulain, "habité par la volonté de réussir et la certitude qu'il y arrivera."

Cette ambition de devenir le meilleur est ancrée en lui depuis l'enfance. Alors qu'il sort à peine de l'adolescence, rien ne lui semble impossible, même s'il n'est pas dupe. Il sait que les quelques places qui le séparent du sommet seront bien plus dures à gagner que les dizaines glanées en 2021 (2022 ?). Mais ces derniers mois, il estime avoir effectué "des bonds de géant" dans son jeu pour boucler de façon optimale ce qu'il qualifie de "super saison".

Besoin de constance

Maintenant, sera-t-il capable de supporter les nouvelles attentes autour de lui, à commencer par les siennes ? Pourra-t-il afficher la constance requise pour s'installer durablement sur les hauteurs de la hiérarchie ? Va-t-il franchir un cap supplémentaire en Grand Chelem ? En dehors de son quart de finale à Roland-Garros, qu'il a mis un trimestre entier à digérer (il a notamment perdu six fois de suite au premier tour après Paris), il n'a remporté que deux matches au cumul des trois autres Majeurs.

Mais sur ce qu'il a montré cet automne, il aurait tort de ne pas se montrer ambitieux. On ne gagne pas un Masters 1000 d'un claquement de doigts, encore moins en battant cinq membres du Top 10 et plus encore, Novak Djokovic en finale. "J'ai énormément travaillé, tous les jours, en essayant d'améliorer les petits détails et c'est super de voir que tout ça a payé en fin de saison", résume Rune.

Alors, numéro un mondial dès 2023, l'année de ses 20 ans ? Après tout, qui aurait cru il y a douze mois que Carlos Alcaraz se retrouverait à cette place aujourd'hui ? Numéro un ou pas, il ne serait pas étonnant de le voir jouer un rôle majeur. Il y croit et il n'a pas peur de le revendiquer. Il n'a pas peur de grand-chose, de toute façon.

Holger Rune vise la place de numéro un mondial. Crédit: Getty Images

