La confiance est une alliée capricieuse. Elle peut disparaître en un clin d'oeil, alors qu'il a fallu souvent des semaines, voire des mois pour l'acquérir patiemment. Et en ce moment, elle semble avoir abandonné Hugo Gaston. Attraction de la quinzaine automnale de Roland-Garros lors de laquelle il avait éliminé Stan Wawrinka, avant de malmener Dominic Thiem en huitième de finale, le jeune Français connaît un tout début de saison 2021 difficile. Eliminé au 1er tour des qualifications de l'Open d'Australie, puis à nouveau d'entrée lundi au Challenger de Quimper lundi par son compatriote Grégoire Barrère, il ne s'en cache pas.

"Je ne joue pas très bien depuis quelques temps mais il faut bosser pour repartir de l’avant. Je suis dans un moment un peu plus creux on va dire, donc il faut que je fasse le dos rond, que je m’entraîne dur, et puis cela va repartir de l’avant", a confié Gaston à nos confrères de RMC Sport. Et l'intéressé l'assure, il ne s'est pas laissé griser par ses exploits terriens.

Gaston : "Je ne m'attendais pas à une telle caisse de résonance après Roland-Garros"

C'est à moi d'être meilleur, j'ai envie de rentrer dans les 100

Lucide sur son niveau, il n'incrimine pas non plus la surface (le dur) qui convient probablement moins à ses qualités. "Roland-Garros, c’est un tournoi que j’ai fait grâce à une invitation. Mon circuit c’est celui-ci (celui des Challengers). C’est à moi d’être meilleur, de gagner beaucoup plus de matches. Encore une fois, je ne vais pas m’affoler", a ajouté l'actuel 164e joueur mondial.

Le travail paiera, c'est le credo de Gaston qui maintient son premier objectif de la saison à venir. "J’ai envie de rentrer dans les 100 le plus rapidement possible." Pour ce faire, il le sait, il devra retrouver le cercle vertueux de la victoire. Histoire de ne pas rester dans les esprits comme une sympathique étoile filante. A 20 ans, il a le temps, et c'est bien sa capacité à rebondir après quelques moments difficiles qui définira la trajectoire de sa carrière.

