"J'aimerais raconter mon histoire" : Noah travaille sur un biopic

Dans les "Echanges de Légendes" de BNP Paribas, Yannick Noah s'est confié dimanche lors d'un live Instagram avec "We Are Tennis". S'il a évidemment parlé de sa victoire à Roland-Garros en 1983, l'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a aussi confié qu'il espérait faire un film sur sa vie.

Roland-Garros aurait dû s'achever dimanche dernier. Coronavirus oblige, il n'en a rien été. Mais cette quinzaine fantôme aura été l'occasion de se remémorer les grandes pages de l'histoire du tournoi, et parmi elles, la dernière victoire française (en simple messieurs) de Yannick Noah face à Mats Wilander en 1983. L'intéressé lui-même en a livré ses souvenirs, rappelant que la nuit précédente, il avait rêvé de la finale et qu'il l'avait perdue, ce qui lui avait donné l'impression qu'une seconde chance s'offrait à lui à son réveil. Lors de ce live Instagram avec "We Are Tennis", l'ex-capitaine des Bleus ne s'est pas contenté d'une anecdote, il a aussi fait une révélation en annonçant travailler sur un film sur sa vie.

"Ça fait un mois et demi que je travaille sur un biopic tous les jours. J'aimerais raconter les 'backstages' (les coulisses, ndlr). J'aimerais raconter mon histoire, que ce soit moi qui la raconte. Je recherche toutes les archives que je peux trouver pour faire le meilleur truc possible. Donc je vais essayer de tout donner", a dévoilé Yannick Noah.

Entre sa jeunesse au Cameroun, sa formation à Nice, ses débuts sur le circuit, sa victoire à Roland, ses mandats de capitaine des équipes de France Coupe Davis et de Fed Cup ou sa reconversion dans la chanson, il a de quoi faire un film riche. Rendez-vous est donc pris dans les salles obscures.

