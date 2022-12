La guerre en Ukraine débutée depuis la fin du mois de février continue de faire des ravages. Et elle divise encore la planète tennis, du moins certains de ses retraités récents. L'Ukrainien Sergiy Stakhovsky, connu pour s'être engagé dans l'armée de réserve de son pays, a ainsi épinglé ses anciens collègues serbes Victor Troicki et Janko Tipsarevic qui ont accepté de participer à une exhibition de tennis à Saint-Pétersbourg en Russie à partir de ce jeudi et ce jusqu'à dimanche. Scandalisé, il leur a envoyé des messages privés qu'il a ensuite publiés devant la violence des réponses reçues.

Le procédé est discutable, d'autant que les messages envoyés par l'Ukrainien étaient empreints de provocation. Faisant part de sa déception, Stakhovsky a ainsi accusé Troicki et Tipsarevic d'accorder plus de valeur à "l'argent qu'à la morale". Ces derniers n'ont pas tardé à répondre, et avec virulence. "Vraiment ? Et qu'est-ce que Monsieur le Combattant de la Liberté sur Instagram a à dire à cela : est-ce que toi ou les p**** de membres de ta famille ont boycotté ou protesté d'une quelconque manière quand les forces de l'OTAN ont bombardé mon pays (en 1999 lors de la guerre du Kosovo, NDLR), ma famille et mon peuple il y a plus de 20 ans ?", a ainsi considéré Tipsarevic.

La guerre du Kosovo comme argument-massue

Un argument repris à son compte par Troicki, tout aussi acerbe à l'égard de Stakhovsky. "Être dans le pays de mes grands parents n'a pas de prix !!! Tu es un clown d'Instagram qui mélange la politique et le sport… ça n'a rien à voir avec la guerre, mais puisque tu y fais référence, mon pays et moi avons traversé toute cette merde et nous n'avons jamais eu aucun soutien ! Donc, s'il te plait ferme-la." Ambiance…

Stakhovsky, qui n'a pas cherché à apaiser les choses dans ses messages suivants, a donc décidé de rendre publics ces échanges fleuris sur Twitter avec comme surtitre : "L'opinion publique serbe…" Cette publication a un mérite : montrer à quel point la guerre marque profondément les peuples et le ressentiment qui en découle que le temps n'efface que partiellement.

