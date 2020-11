Le président sortant Bernard Giudicelli est candidat à sa réélection et fait face à une liste emmenée par l'ancien joueur Gilles Moretton. Mis en cause pour une affaire de faux diplôme, Giudiciello a affirmé jeudi à l'AFP être victime de "diffamation" et d'une double erreur de traduction de son CV. Selon le site Mediapart, M. Giudicelli a produit un CV lors de sa candidature pour un poste à la Fédération internationale (ITF) indiquant qu'il était titulaire d'un doctorat en économie alors que quelques années plus tôt, son CV indiquait qu'il était titulaire d'une licence, d'un niveau donc inférieur. L'usurpation de diplôme est passible d'une peine allant de l'amende à la prison.