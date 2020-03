La saison sur terre battue annulée, les classements gelés

C'est tout sauf une surprise et on parlera davantage de confirmation que d'information. Il n'y aura pas le moindre tournoi sur terre battue en ce printemps 2020. L'unique rendez-vous sur la brique pilée se tiendra donc à Roland-Garros, du 20 septembre au 4 octobre prochain. Pour le reste, l'ensemble des tournois de préparation au Grand Chelem parisien sont définitivement annulés. L'ATP et la WTA, dans un communiqué commun, ont annoncé la nouvelle mercredi soir.

Jusqu'alors, le circuit masculin était officiellement en standby jusqu'au 26 avril. Du côté des filles, tous les tournois avaient été annulés jusqu'au 3 mai. Mais les derniers tournois précédant Roland-Garros (sur ses dates initiales) paraissaient grandement menacés. "On voit mal, compte tenu de la situation en Italie et en Espagne, comment Madrid et Rome pourraient être maintenus", avait ainsi estimé Bernard Giudicelli, le président de la FFT, mardi soir. Les faits n'auront pas tardé à lui donner raison.

Caja Magica - Mutua Madrid OpenGetty Images

Nouveau tacle pour Roland-Garros

L'ATP et la WTA suspendent désormais toute activité jusqu'au 7 juin. Les Masters 1000 de Madrid et Rome, ainsi que les tournois ATP 250 de Munich, Estoril, Genève et Lyon sont donc annulés, ainsi que les challengers. Chez les dames, également présentes dans les capitales espagnole et italienne, Strasbourg et Rabat passent également à la trappe. Une décision prise "dans l'intérêt des joueurs, des tournois et des fans", précise le communiqué.

Par ailleurs, l'inactivité étant à présent certaine de s'étirer sur plus de trois mois (il n'y a eu aucun tournoi depuis la fin du mois de février), l'ATP et la WTA ont annoncé que les classements seraient gelés jusqu'à ce que le circuit reprenne vie à une date "qui reste à ce jour inconnue." Aucun joueur ni aucune joueuse ne perdra donc de point durant cette période.

Enfin, le communiqué des instances dirigeantes des deux principaux circuits a adressé un message indirect mais très clair aux organisateurs de Roland-Garros, dont la décision sans concertation de reporter leur tournoi au début de l'automne fait grincer beaucoup de dents. "Le défi représenté par la pandémie de Covid-19 demande plus que jamais une collaboration de la part de tout le monde dans la communauté du tennis", expliquent l'ATP et la WTA, ajoutant : "l'heure n'est pas aujourd'hui à l'action unilatérale, mais à l'unisson. Toutes les décisions reliées à l'impact du coronavirus requièrent une consultation appropriée avec toutes les parties prenantes du jeu."