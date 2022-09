Ce sont les aléas du double. Surtout quand il n'est pas souvent pratiqué par les protagonistes en question. Parfois, un manque de communication peut occasionner quelques scènes cocasses. Andy Murray et Matteo Berrettini l'ont appris dimanche lors du double qui les opposait à Jack Sock et Félix Auger-Aliassime dans le cadre de la 3e et dernière journée de la Laver Cup.

Convoitant tous les deux la même balle à 4-2 en leur faveur dans le premier set, l'Ecossais et l'Italien ont vu leurs raquettes se heurter. Puis, le premier a chuté tandis que le point se poursuivait. En voulant se relevant rapidement, "Sir Andy" a glissé a nouveau et s'est retrouvé face contre terre, alors que son partenaire parvenait à remporter le point sur le coup suivant. Finalement, plus de peur que de mal pour Murray puisqu'il a souri dans la foulée avant de breaker ses adversaires et d'empocher le premier set. Voici la séquence en vidéo.

