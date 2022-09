C'est un petit événement. Alors que l'équipe européenne avait confisqué la Laver Cup lors de ses quatre premières éditions, elle a été battue pour la première fois dimanche. Frances Tiafoe a brillamment fini le travail pour la Team World en renversant Stefanos Tsitsipas (1-6, 7-6, 10/8) en 1h46 de jeu dans l'O2 Arena de Londres, sauvant quatre balles de match au passage. Alors qu'ils étaient menés 8-4 avant cette dernière journée de compétition, les joueurs de John McEnroe ont tout raflé avec trois victoires consécutives dont celle sensationnelle de Félix Auger-Aliassime (qui s'était aussi imposé dans le double inaugural) sur Novak Djokovic.

Frances Tiafoe a décidément le sens du spectacle et du suspense. Déjà ébouriffant lors du dernier US Open, l'Américain est passé par tous les états dimanche pour offrir sa première Laver Cup à l'équipe du reste du monde. Car après une vingtaine de minutes de jeu, il était difficile de le voir se sortir d'un match qu'il avait mal abordé ou plutôt que Stefanos Tsitsipas avait brillamment débuté.

Dans une sorte d'hommage involontaire aux départs supersoniques de Roger Federer à sa grande époque, le Grec a offert un récital dans le premier acte. Il n'a ainsi pas commis la moindre faute directe et enchaîné les coups gagnants de grande classe. Passings, demi-volées, montées inspirées, prises de balle précoces, petits slices de revers courts croisés pour attirer son adversaire au filet : tout y est passé dans une sorte de réincarnation du "FedExpress". Tiafoe était dépassé et il semblait bien que cette Laver Cup allait choisir son vainqueur lors du dernier simple prévu entre Casper Ruud et Taylor Fritz.

Oui mais voilà, Tiafoe a tiré de sa quinzaine à l'US Open une sacrée confiance. Et méthodiquement, il s'est remis dans son match, se concentrant sur ses jeux de service avant tout. Il a aussi trouvé le chemin du filet plus fréquemment, s'organisant plus vite sur ses seconds coups de raquette. Si Tsitsipas était toujours aussi autoritaire sur ses propres engagements - il n'a pas eu une balle de break à écarter de la partie -, il a eu de moins en moins d'opportunités à la relance. Et surtout, il n'a pas été capable de conclure au tie-break quand l'occasion s'est présentée.

