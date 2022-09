Grosse frayeur à la Laver Cup. Lors du deuxième match opposant Stefanos Tsitsipas à Diego Schwartzman, vendredi à Londres, un homme a tenté de mettre le feu à son bras pour protester contre le recours aux jets privés. Le Grec venait de remporter le premier set 6-2 et les joueurs étaient sur le banc de leurs équipes respectives quand un jeune homme, vêtu d'un t-shirt avec l'inscription "Mettez fin aux jets privés au Royaume-Uni", s'est précipité vers le filet.

Ad

Laver Cup Tsitsipas écrase Schwartzman, l'Europe fait le break IL Y A 3 HEURES

Il s'est assis au milieu du court avant de mettre apparemment le feu à une substance inflammable sur son bras, mais les flammes ont été vite éteintes et des agents de sécurité l'ont fait ressortir. "Un homme a accédé au court cet après-midi et a été rapidement évacué par la sécurité. Le jeu a été brièvement interrompu, il a été arrêté et la situation est gérée par la police", ont commenté les organisateurs dans un communiqué.

"Il est arrivé de nulle part. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait. Je n'avais jamais vécu un tel incident sur le court. J'espère qu'il va bien", a déclaré Tsitsipas après le match.

(Avec AFP)

Laver Cup Ruud offre le premier point à l'Europe IL Y A 4 HEURES