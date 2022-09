Voilà, c’est fini… L’O2 Arena de Londres a été le théâtre de la dernière danse d’une légende du tennis et du sport en général. Le résultat d’une exhibition comme la Laver Cup peut sembler anecdotique, mais les conséquence ne le sont en revanche pas : Roger Federer n’est plus un joueur de tennis professionnel ce vendredi soir.

Devant un public londonien transi d’amour pour celui qui n’avait pas la nationalité britannique, mais qui était adoré célébré partout dans le monde, le Suisse a donc livré un ultime combat. Le Bâlois a joué ce dernier match en double avec Rafael Nadal (42 titres du Grand Chelem à eux deux). Son plus grand rival devenu son partenaire… Le symbole était parfait.

Roger Federer et Rafael Nadal Crédit: Getty Images

Pour la petite histoire, qui a rejoint la grande ce soir, "Fedal" a perdu face aux Américains Jack Sock / Frances Tiafoe. Le duo helvético-espagnol a su se montrer opportuniste dans la première manche en convertissant leur première balle de set à 5-4. Breakés dans le deuxième acte, ils ont trouvé les ressources pour revenir mais les Américains ont survolé le jeu décisif. Le match s’est donc joué au super tie break… "Fedal" a eu une balle de match ; mais elle n’a pas été convertie. Un dernier coup droit de Sock a mis fin aux espoirs de l'Europe. L’histoire retiendra que Federer a perdu sa dernière rencontre alors qu’il a eu une balle de match… encore.

Sur le plan comptable de cette Laver Cup, après la victoire de Casper Ruud face à Jack Sock, puis la démonstration de Stefanos Tsitsipas aux dépens de Diego Schwartzman, l'équipe Monde a repris du poil de la bête avec le succès d’Alex De Minaur sur Andy Murray . Avec ce dernier match, les hommes de John McEnroe recollent même à égalité.

Federer, c’est 20 titres du Grand Chelem, 6 Masters, des records à la pelle. Oui mais c’est aussi bien plus que cela. Il y a ceux que les records disent et le reste. Le Suisse a amené le tennis dans une nouvelle dimension. Tout le monde connaissait Federer, même ceux qui ne suivent jamais le sport. Le Maestro tire sa révérence lors de son événement, son bébé, la Laver Cup, entouré par ses trois plus grands rivaux, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Le légendaire Big Four à jamais réuni pour saluer Fed Ex. Salut "Rodgeur", c’était bien…

