Laver Cup 2019 : Roger Federer et Rafael Nadal associés dans la Team Europe

Genève et les amateurs de tennis seront gâtés. Du 20 au 22 septembre 2019, la Laver Cup réunira pour la deuxième fois Roger Federer et Rafael Nadal au sein de l'équipe européenne. En 2017, les deux joueurs les plus titrés de l'histoire des Grands Chelems s'étaient déjà retrouvés du même côté du filet pour la première fois. Avec, à la clé, une victoire en double face au duo Querrey - Sock (6-4, 1-6, 10-5). Deux ans plus tard, le Suisse et l'Espagnol devraient remettre le couvert puisque la Laver Cup a annoncé jeudi la participation du roi de Roland-Garros à la compétition née sous l'impulsion de "Rodgeur".

"J'ai hâte de jouer la Laver Cup à Genève l'année prochaine et je suis très heureux d'avoir été choisi par notre capitaine Björn Borg. Je ferai de mon mieux pour qu'on revive ce qu'on a connu à Prague l'an dernier", a confié Nadal. "La Laver Cup est un événement différent, qui réunit des joueurs qui sont adversaires toute l'année. C'est une expérience formidable de former une équipe, de travailler ensemble, de s'entraider et de connaître les autres joueurs sous un autre jour."

"Ce sera très spécial de faire équipe avec lui en Suisse"

Federer ne boude pas non plus son plaisir de retrouver son plus grand rival. "On s'est régalé à Prague et ce sera très spécial de faire équipe avec lui en Suisse pour essayer de défendre notre titre", a indiqué le double vainqueur en titre de l'Open d'Australie. "John McEnroe a fait savoir clairement à quel point la Team Monde était motivée à l'idée de gagner et on devra batailler pour rester invaincus. Je sais mieux que personne à quel point c'est dur de défier Rafa et c'est un renfort de poids pour notre équipe."

L'Europe a remporté les deux premières éditions de la Laver Cup, à Prague en 2017 puis à Chicago cette année. Si Federer a répondu présent les deux fois, Nadal avait décliné l'invitation fin septembre pour se concentrer sur la demi-finale de Coupe Davis face à la France, qu'il avait finalement manquée pour cause de blessure.