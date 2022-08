Alex De Minaur (20e mondial) et John Isner (48e) vont compléter l'équipe Monde qui défiera l'équipe Europe emmenée par le Big 4 au complet (Nadal, Djokovic, Federer, Murray) lors de la prochaine Laver Cup (23-25 septembre à Londres).

Ad

La Laver Cup est une exhibition de tennis créée en 2017 par la société Team 8 dirigée par Roger Federer et son agent Tony Godsick. Elle oppose - sur un principe rappelant celui de la Ryder Cup de golf - une équipe Europe à une équipe Monde dont les capitaines sont respectivement les légendes Björn Borg et John McEnroe. La 5e édition cette année se déroulera à Londres (23-25 septembre), selon le principe d'alternance des villes hôtes, en Europe et dans le reste du monde.

ATP Winston-Salem Cressy renverse Sonego IL Y A 33 MINUTES

Equipe Europe

Rafael Nadal (ESP/3e mondial), Stefanos Tsitsipas (GRE/5e), Novak Djokovic (SER/6e), Casper Ruud (NOR/7e), Andy Murray (GBR/49e), Roger Federer (SUI/sans classement)

Equipe Monde

Felix Auger-Aliassime (CAN/8e), Taylor Fritz (USA/12e), Diego Schwartzman (ARG/16e), Alex de Minaur (AUS/20e), John Isner (USA/48e), Jack Sock (USA/108e).

ATP Winston-Salem Huesler écarte Ivashka au bout du suspense IL Y A 40 MINUTES