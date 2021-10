La vie reste douce et agréable pour lui. Eloigné des courts par une troisième opération du genou droit et récemment éjecté du Top 10, Roger Federer espère bien reprendre la raquette en 2022. Mais en attendant, il prend son mal en patience en faisant quelques apparitions en public. Récemment aperçu pour un défilé de mode à Paris, un mariage à Venise, ou posant au côté de Renaud Capuçon après son concert, le Suisse est apparu ce vendredi à Bâle, sa ville natale. Il a ainsi inauguré un nouveau tramway qui lui rend hommage : le bien nommé "Federer Express" décoré à l'effigie du héros national lors de ses plus grandes victoires.

Federer, qui a déjà eu l'honneur de figurer sur des timbres ou des pièces de monnaie en Suisse, et a donné son nom à une allée à Halle où il a été titré à dix reprises, a posé devant le tramway aux côtés entre autres de sa femme et de ses parents. Si le Bâlois est apparu tout à sa joie, difficile néanmoins d'évaluer les progrès de sa rééducation. Une chose néanmoins est à noter : il semble s'être débarrassé des béquilles sur lesquelles il s'appuyait encore à Boston lors de la Laver Cup il y a un mois.

