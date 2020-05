Le fonds de solidarité a rassemblé près de 6 millions d'euros

Les instances du tennis, ATP (circuit masculin), WTA (circuit féminin), ITF (Fédération internationale) et les quatre Grands Chelems, ont annoncé mardi avoir rassemblé 6 millions de dollars (5,53 millions d'euros) destinés à alimenter le fonds de solidarité pour les joueurs mis en difficultés financières par l'arrêt des compétitions en raison du Covid-19.

Le fonds de solidarité mis en place par les instances du tennis est bien lancé. Et il a déjà recolté 5,53 millions d'euros pour les joueurs les plus en difficulté. Selon plusieurs médias américains, les quatre tournois du Grand Chelem - US Open, Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon - auraient contribué à ce fonds à hauteur de 1 million de dollars (922.000 euros) chacun. L'ATP et la WTA auraient également apporté le même montant.

Thiem contre l'initiative

Cette somme sera répartie entre "environ 800 joueurs de simple et de double ATP/WTA qui ont besoin d'un soutien financier", expliquent les organismes gérant le tennis dans un communiqué commun. "L'éligibilité au programme d'aide aux joueurs prendra en compte le classement du joueur ainsi que ses gains antérieurs", est-il ajouté.

Les instances du tennis ont par ailleurs précisé qu'à cette somme pourrait s'ajouter d'autres "fonds collectés grâce à des initiatives telles que des ventes aux enchères, des dons de joueurs, des jeux de tennis virtuels et autres", en encourageant ce type d'initiatives destinées à alimenter le programme d'aide. La création de ce programme de solidarité envers les joueurs les plus en difficulté du circuit avait été annoncée le 21 avril. Le président du conseil des joueurs Novak Djokovic avait alors appelé les joueurs à contribuer à ce fonds, bientôt rejoint par Roger Federer et Rafael Nadal. L'Autrichien Dominic Thiem, N.3 mondial, avait en revanche annoncé qu'il n'entendait pas participer à cette initiative.

