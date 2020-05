ATP - WTA - C'est officiel. Il n'y aura pas, ou peu, de tennis masculin et féminin cet été. Les deux organisations ont annoncé vendredi que le tennis ne reprendrait pas le 13 juillet comme cela était prévu, mais pas avant début août. Cela signifie l'annulation de huit tournois ATP et quatre WTA.

Il faudra attendre au mieux la deuxième partie de l'été pour voir la saison 2020 de tennis reprendre ses droits. Ce vendredi après-midi, l'ATP a indiqué que les tournois prévus en juillet n'auraient pas lieu. "A cause de l'incertitude liée à la pandémie de Covid-19, nous avons malheureusement décidé de prolonger la suspension de la saison", a déclaré Andrea Gaudenzi, le patron de l'ATP. Ainsi chez les hommes, les tournois d'Hambourg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta et Kitzbühel n'auront pas lieu en juillet. Cette décision concerne aussi le circuit ITF et les tournois Challenger.

Roland-Garros Comebacks, controverses et vintage : Votez pour le Roland dont vous rêvez sur Eurosport ! IL Y A 3 HEURES

"Comme tous les fans, les joueurs et les organisateurs, nous sommes très déçus que la saison soit interrompue, a renchéri Andrea Gaudenzi. Nous continuons d'évaluer toutes les options qui s'offrent à nous, dans le but de reprendre le plus tôt possible, y compris celle de reprogrammer ces tournois plus tard dans la saison." Si la situation sanitaire le permettra d'ici-là, l'ATP se fixe le 1er août 2020 comme date de reprise. "De nouvelles informations seront données à la mi-juin", complète l'ATP dans son communiqué.

Chez les femmes, la WTA annonce que la saison est suspendue jusqu'à fin juillet. Ainsi, les tournois de Bastad, Lausanne, Bucarest, et Jurmala n'auront pas lieu aux dates prévues. "Seul l'avis des experts médicaux nous permettra de savoir quand la saison pourra reprendre son cours. Nous surveillons la situation de près pour pouvoir revenir rapidement sur les courts", précise la WTA. Quant aux tournois de Palerme et Karlsruhe, respectivement programmés du 20 au 26 juillet et du 28 juillet au 2 août, une décision sera prise à la mi-juin.

Play Icon

Tennis ATP - Leconte : "Lucas Pouille ? Il joue complètement à l'envers en ce moment" IL Y A 4 HEURES

Play Icon