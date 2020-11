Ce lundi 2 novembre, Roger Federer occupe toujours la 4e place du classement ATP. Le Suisse n'a pourtant plus joué au tennis depuis le mois de janvier et sa demi-finale de l'Open d'Australie, son unique tournoi de l'année 2020. Mais la pandémie de coronavirus a poussé l'ATP à établir des règles spéciales en cette période qui l'est tout autant.

Constance a donc pris en compte uniquement les tournois disputés en 2020. La hiérarchie qui en ressort est sensiblement différente. Ce qui ne change pas ? Novak Djokovic reste l'homme fort du circuit. Le Djoker, confortable numéro un mondial, mène aussi les débats avec une bonne longueur d'avance sur la seule saison 2020. Vainqueur de l'Open d'Australie, lauréat de deux Masters 1000 (Cincinnati et Rome) ou encore finaliste à Roland-Garros, il a engrangé 6455 points, soit 2640 de plus que son dauphin.

Celui-ci n'est pas Rafael Nadal mais Dominic Thiem. Loin d'être illogique puisque l'Autrichien présente tout simplement le meilleur bilan de l'année en Grand Chelem avec un titre, une finale et un quart. C'est mieux que Djokovic lui-même (un titre, une finale, un huitième) ou que Rafael Nadal (un titre et un quart), absent à l'US Open. Le Majorquin complète donc ce podium 2020, mais il n'est pas loin d'en être éjecté par celui qui signe, presque en toute discrétion, une campagne assez formidable.

Avec 3135 points, Andrey Rublev navigue en effet seulement 155 points derrière Rafael Nadal. Le jeune Russe est un des joueurs les plus performants depuis la reprise du tennis cet été. Quart de finaliste à l'US Open puis à Roland-Garros, il traverse une période faste. Vainqueur à Hambourg (ATP 500), Saint-Pétersbourg (250) et Vienne (500), il a atteint la 8e place mondiale au classement ATP mais sur 2020, le voilà donc tout près du podium.

D'autres joueurs figurent bien plus haut à la "Race 2020" qu'au classement officiel. C'est le cas du jeune Casper Ruud, 27e mondial, mais aux portes du Top 10 si l'on ne prend en compte que les tournois de l'année en cours, puisqu'il apparaît là au 11e rang. Idem pour Christian Garin (27e d'un côté, 13e de l'autre) ou d'un certain Ugo Humbert. Le jeune Français, actuel 34e mondial, est en réalité 18e sur 2020.

Pour ces joueurs-là, il s'agit de prendre leur mal en patience. S'ils conservent leur rythme de performances, ils devraient grimper mécaniquement l'année prochaine au fur et à mesure que les points 2019 disparaissent. Mais clairement, certains vont finir l'année 2020 bien plus bas qu'ils ne le devraient. Et d'autres bien plus haut, le cas de Roger Federer (27e pour l'heure, il sortira sans doute du Top 20 après les dernières semaines de compétition), dont la présence dans le Top 5 a tout de même quelque chose de farfelu. Comme celle de Matteo Berrettini dans le Top 10.