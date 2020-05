Dans l'incertitude quant à la reprise éventuelle de la saison 2020, les questions sur l'avenir de Roger Federer se multiplient. Le Suisse, qui se remet de son arthroscopie du genou droit, continuera-t-il en 2021 ? Son coach Ivan Ljubicic ne le sait pas mais il est optimiste car le sujet de la retraite n'est pas encore venu sur le tapis, a-t-il confié à Sky Sport.

Roger Federer se remet doucement mais sûrement de son opération du genou droit, mais rejouera-t-il au tennis cette saison ? La réponse ne dépend pas que de lui ou de l'évolution de sa blessure, elle est bien sûr directement liée à l'évolution de la crise sanitaire mondiale. La pandémie de coronavirus sera-t-elle jugulée pour permettre une reprise du jeu cette année ? Rien n'est moins sûr. Pour revoir le Suisse et ses collègues en action, on pourrait donc bien attendre 2021. Federer entrerait alors dans sa 40e année, âge avancé pour un sportif de haut niveau.

Mais pour son coach Ivan Ljubicic, la perspective est envisageable, comme il l'a confié cette semaine à la chaîne italienne Sky Sport. "Roger récupère, il est en pleine rééducation après son arthroscopie. Pour nous, c'est vrai que cette situation de confinement ne change pas grand-chose pour le moment. Le programme est le même, virus ou pas. Nous n'avons pas encore parlé de 2021. Le temps ne s'arrête pas, c'est sûr, et il aura 40 ans l'année prochaine, mais il n'a pas parlé de retraite."

Tennis Echanges de folie ou coups de génie... Quels sont nos points les plus mythiques ? IL Y A 7 HEURES

A qui profitera cette longue période sans compétition ? Le Croate ne saurait le dire avec certitude, même s'il a sa petite idée. "Les gouvernements des différents pays nous informeront quand il sera possible de voyager à nouveau à travers le monde. Les joueurs les plus expérimentés seront probablement les mieux placés pour réussir leur reprise, mais en réalité nous n'en savons rien. Les joueurs aiment jouer sans discontinuer et les résultats en Australie le montrent : après un mois de trêve hivernale, il y a souvent des surprises", a-t-il enfin considéré.

Play Icon WATCH "Federer et Nadal n'auraient pas autant de Grands Chelems si ça se jouait au meilleur des 3 sets" 00:05:37

Tennis Parmentier : "Pour moi, c'est triste parce que ça va être une fin bizarre" IL Y A 2 HEURES