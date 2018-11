Lucas Pouille se sépare de son entraineur Emmanuel Planque

Pouille et Planque, c'est terminé. Le joueur a annoncé ce jeudi qu'il se séparait d'Emmanuel Planque, son coach depuis plus de six ans, d'un "commun accord". En mars dernier, le Français avait atteint la dixième place du classement ATP, et depuis, c'est la chute libre. Classé aujourd'hui 32ème mondial, Lucas Pouille enchaine les défaites : il a récemment été éliminé lors du Rolex Master de Paris Bercy contre son compatriote Gilles Simon en 32ème de finale.

Le bilan de Lucas Pouille, 24 ans, est loin d'être satisfaisant cette saison : 25 victoires, pour 20 défaites contre 36 victoires pour 22 défaites en 2017. Le Français n'a jamais gagné un match contre un joueur mieux classé que lui.

Cette séparation intervient à quelques jours de la finale de la Coupe Davis, du 23 au 25 novembre à Lille, contre la Croatie. L'homme décisif de la finale en 2017 pourra peut-être compter sur ces matchs pour terminer sa saison sur une belle note, mais il le sait, des choses vont devoir changer en 2019 : "Il va falloir faire un bon point et remettre les choses à plat pour voir comment redémarrer cette saison 2019 de la meilleure des manières", confiait-il après son élimination à Bercy.