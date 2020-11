Est-ce le signe d'une série de changements à venir dans le calendrier tennistique ou une petite compensation ? Le Mutua Madrid Open, événement qui combine les tournois masculin et féminin de terre battue (un Masters 1000 pour l'ATP et Premier Mandatory pour la WTA), a annoncé mercredi qu'il avait obtenu plus de place dans le calendrier en 2021 : il s'étalera ainsi entre le 27 avril et le 9 mai prochains, soit quasiment deux semaines de compétition entre les qualifications et les finales. Toutefois, ce changement ne semble pas s'accompagner, si l'on en croit le communiqué, d'un agrandissement des tableaux et d'un tour supplémentaire à jouer comme c'est le cas à Indian Wells ou Miami.