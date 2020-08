Vers une annulation du Mutua Madrid Open ?

MUTUA MADRID OPEN - Les organisateurs de l'épreuve ont annoncé samedi dans un communiqué qu'ils avaient reçu la recommandation gouvernementale d'annuler le tournoi en raison de la recrudescence de cas positifs au Covid-19 en Espagne. Une décision qui, si elle se confirme, pourrait de nouveau bouleverser le programme des joueurs.

Le Mutua Madrid Open pourrait ne pas avoir lieu. La Communauté de Madrid a recommandé son annulation dans une lettre adressée à l'organisateur du tournoi, Feliciano Lopez, pour des raisons sanitaires, alors que les cas positifs au Covid-19 sont en augmentation en Espagne ces derniers temps. "Face à cette situation, les organisateurs du tournoi ont sollicité l'aide d'Antonio Zapatero, vice-conseiller de la Santé Public, et ont reçu la recommandation d'annuler le tournoi en raison de l'évolution actuelle de la pandémie", a confirmé l'organisation du Mutua Madrid Open dans un communiqué samedi.

Initialement prévu du 1er au 10 mais, le Mutua Madrid Open doit normalement se disputer du 12 au 20 septembre d'après le nouveau calendrier établi après la pause imposée par la pandémie. Une période particulièrement cruciale car elle doit aussi marquer la reprise des championnats espagnols de football de première et deuxième division. Face à l'évolution actuelle de la situation sanitaire, le gouvernement régional veut limiter les risques de contagion. C'est un changement radical de situation, car Lopez avait espéré récemment la présence du public, même limité, pour le tournoi. Désormais, c'est son annulation pure et simple qui est préconisée.

Le programme des joueurs impacté ?

Ion Tiriac en a été informé. Le propriétaire de Super Slam Ltd, la société qui détient les droits du Mutua Madrid Open, espère trouver une solution pour que ce tournoi puisse avoir lieu. L'enjeu financier est important, avec des retombées économiques estimées à 100 millions d'euros pour la ville de Madrid selon El Confidencial. "Pour le moment, nous travaillons avec l'ATP, la WTA et les autorités locales pour évaluer la situation et nous arriverons à une décision finale dès que possible, a-t-il indiqué. Nous l'annoncerons au public et aux joueurs dès qu'elle sera prise."

Cette décision aura de multiples conséquences. En particulier sur le programme des joueurs. Avec un calendrier ultra-resserré, ils étaient nombreux à envisager de ne pas participer à la tournée américaine, notamment à l'US Open. Une éventuelle annulation du tournoi de Madrid laisserait un temps suffisant pour passer du dur à la terre battue en vue de Roland-Garros. Ils suivront ainsi avec beaucoup d'attention le verdict sur la tenue ou non du Mutua Madrid Open.

