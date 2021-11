Jannik Sinner s'est tenu prêt toute la journée. Avant que le couperet ne tombe définitivement en fin d'après-midi : Matteo Berrettini, touché aux abdominaux, jetait définitivement l'éponge et déclarait forfait pour la suite du Masters. "Je suis dévasté, je n'aurais jamais pensé que je devrais renoncer comme ça au tournoi de tennis le plus important jamais organisé en Italie", regrettait-il alors sur les réseaux sociaux. Pour le remplacer, donc, son compatriote et ami, déjà sur le point ce mardi soir face au Polonais Hubert Hurkacz (N.9), vainqueur de leur seule opposition précédente, en avril en finale du Masters 1000 de Miami.

Histoire de justifier sa présence dans la cour des grands, Sinner n'en a fait qu'une bouchée (6-2, 6-2). Avant de se frotter jeudi à Medvedev, il a donc pris une revanche expédiée en 1h25 avec deux breaks dans chaque manche, contre un Polonais aux frappes lourdes mais manquant singulièrement de précision. Forcément très heureux après la rencontre, l'Italien n'a toutefois pas oublié Berrettini, qu'il a tenu à saluer devant le public de Turin.

"Ce tournoi, on le joue pour Matteo. C'est d'abord un très grand joueur, mais aussi une personne incroyable, je suis désolé qu'il n'ait pas réussi à jouer (...) Je lui apporte tout mon soutien et j'espère qu'il va rapidement se remettre", a commenté Sinner, qui a également dédié à son compatriote au moment de signer la caméra. "Tu es une idole", a-t-il écrit en guise de clin d'oeil.

Tout en ayant une pensée pour le public qui l'a longuement applaudi : "Ce n'était pas un match facile contre l'un de mes meilleurs amis et après la finale perdue de Miami. J'étais tendu au début, venir jouer ici c'est incroyable, merci pour le soutien." Il en aura certainement besoin jeudi, lorsque s'érigera devant lui l'ombre du numéro 2 mondial.

