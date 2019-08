Un passing de revers gagnant pour finir et Novak Djokovic file en quarts de finale. Le Serbe, numéro 1 mondial, a décroché un succès convaincant jeudi soir face à Pablo Carreno Busta, demi-finaliste de l'US Open en 2017. Nole s'est imposé en deux manches à Cincinnati : 6-3, 6-4. Il a compilé huit aces, sans faire la moindre double faute, au contraire d'un adversaire qui a péché dans ce domaine (aucun ace, deux doubles).

Le premier set n'a pas été une partie de plaisir pour les relanceurs. Trois jeux blancs pour les serveurs et une seule balle de break à se mettre sous la dent... Djokovic l'a convertie, pour mener 4-2, et il a conclu sans trembler. La deuxième manche, en revanche, a été marquée par des jeux plus disputés. Carreno Busta a eu quatre opportunités de prendre le service de Djokovic, deux avants que celui-ci ne prenne les devants, deux après. Il n'y est pas parvenu, malgré quelques très jolis points et le Djoker a plié l'affaire sur sa première balle de match.

33-0, même à un contre sept

Novak Djokovic empoche ainsi une neuvième victoire de rang. Dans le "grand huit" de l'Ohio, il fait office d'intrus avec les 33 titres qu'il compte en Masters 1000, contre 0 pour les sept autres joueurs encore en lice. Une situation inattendue pour le tenant du titre. Rafael Nadal a certes déclaré forfait, comme l'an passé, pour ce tournoi de Cincinnati, mais Roger Federer, sept fois vainqueurs ici, était bien présent sur la ligne de départ. Seulement, le Suisse a été expédié par Andrey Rublev (6-3, 6-4).

Place, ce vendredi, à Lucas Pouille - victorieux face à Karen Khachanov (6-7, 6-4, 6-2) - pour Novak Djokovic. Lors de leur seul affrontement sur le circuit ATP, le Serbe s'était imposé très largement, en demi-finale de l'Open d'Australie cette année : 6-0, 6-2, 6-2. Pouille a un affront à laver. Mais Djokovic semble en mission, ce qui n'augure rien de bon pour le Français.