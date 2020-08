MASTERS CINCINNATI - Daniil Medvedev a parfaitement débuté le Masters 1000 américain en dominant le local Marcos Giron, 6-4, 6-4, lundi à New York.

On ne l’avait plus vu en action depuis six mois et une défaite face à Gilles Simon à Marseille. Daniil Medvedev a réalisé une reprise studieuse à New York. Tenant du titre de ce Masters 1000 de Cincinnati délocalisé, le Russe n’a pas eu à forcer son talent pour dominer en deux sets (6-4, 6-4) et 1h30 de jeu le qualifié américain Marcos Giron (101e joueur mondial). Le numéro 5 mondial et tête de série numéro 3 du tournoi affrontera Aljaz Bedene, vainqueur de Taylor Fritz (7-6, 7-5), en huitième de finale.

Il avait enflammé le public américain à Flushing Meadows l’an passé. Douze mois plus tard, les conditions ont bien changé, coronavirus oblige. Et Daniil Medvedev ne peut plus jouer avec les spectateurs à huis clos. Qu’à cela ne tienne, il s’est concentré sur son jeu et a mené sa barque avec sérieux. Déjà très au point au service (66 % de premières balles, 92 % de réussite derrière et 8 aces), il n’a pas livré une copie parfaite à l’échange, mais suffisamment solide pour s’éviter des frayeurs. Un break lui aura suffi dans chaque set pour bien se relancer dans le bain du circuit.

