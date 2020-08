Mais d'après le média américain, les ambitions de ce groupe seraient beaucoup plus grandes. Cette initiative laisse en effet penser à une émancipation de l'ATP, qui représente à la fois les joueurs et les tournois. " Le but du PTPA n'est pas de remplacer l'ATP, mais de fournir aux joueurs une structure d'auto-gouvernance indépendante ", explique un document distribué à d'autres membres du circuit, consulté par le quotidien.

Preuve que le processus est déjà bel et bien avancé, Novak Djokovic aurait d'ores et déjà démissionné de son poste de président du conseil des joueurs de l'ATP, tout comme John Isner. Vasek Pospisil a rendu sa démission publique.

Andrea Gaudenzi, le patron de l'ATP, verrait cette tentative comme une menace "existentielle", et aurait d'ores et déjà souligné que ce groupe ne devait pas s'attendre à être reconnu par les tournois. Ces derniers mois, les décisions du dirigeant, entré en poste en janvier 2020, ont souvent été critiquées, notamment concernant la gestion de la pandémie de coronavirus.

Avec ce syndicat, Djokovic et Pospisil souhaiteraient mieux défendre leurs intérêts, y compris financiers. Mais il exclurait pour l'instant les joueuses. Ces dernières semaines, une fusion de l'ATP et de la WTA, une initiative qui a reçu l'approbation de Roger Federer, laissait pourtant envisager une répartition plus équitable des prize-money entre les hommes et les femmes. Cette idée avait aussi été soutenue par Rafael Nadal. Rivaux sur le court, le Suisse, l'Espagnol et le Serbe pourraient donc encore s'opposer en coulisses.