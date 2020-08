MASTERS 1000 CINCINNATI - 307 jours après son dernier match sur le circuit ATP, Andy Murray a retrouvé le goût du succès en battant Frances Tiafoe en trois manches (7-6, 3-6, 6-1). Dans ce match difficile, le physique a donc tenu et c'est une excellente nouvelle pour l'Ecossais, vainqueur pour la première fois en 2020.

Il n'avait plus joué sur le circuit ATP depuis son sacre à Anvers le 20 octobre 2019. Des problèmes de hanche en début de saison, une pandémie mondiale et Andy Murray n'avait pas eu l'occasion de fouler les courts au plus haut niveau en 2020. C'est chose faite et pour sa rentrée, l'Ecossais, 129e à l'ATP, s'est arraché pour dominer Frances Tiafoe en trois manches (7-6, 3-6, 6-1) et 2h28 de jeu. Il affrontera Alexander Zverev (N.5) au deuxième tour.

Un peu moins de deux heure et demie de jeu ce n'est pas encore une joute de Grand Chelem mais c'est déjà un pas en avant énorme pour un Murray qui avait différé son retour à cause de problèmes persistants à la hanche en début de saison. Face à Frances Tiafoe, Murray a dû sortir toute sa panoplie de guerrier à l'image de la première manche, remportée au jeu décisif. Solides au service, l'Américain, 81e à l'ATP, et l'Ecossais ont dû attendre le tie-break pour se départager. Tiafoe y menait 5-2 avant de se faire renverser par Murray (8-6).

Encore friable au service, Murray a concédé le premier break de la partie dans le huitième jeu de la seconde manche, donnant à son adversaire un avantage décisif (5-3 puis 6-3). Lui a dû attendre le deuxième jeu de l'ultime set pour prendre le service d'un Tiafoe coupable de trop d'erreurs. Alors qu'il a souvent eu besoin de reprendre son souffle après les échanges, Murray a tenu bon pour faire la course en tête. Double break et première balle de match convertie (7-6, 3-6, 6-1), Andy Murray peut avoir le sourire : son taux de réussite en 2020 affiche 100%. Alexander Zverev l'attend au 2 tour.

