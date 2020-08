Un 6-0 et un abandon : le retour cauchemardesque de Benoît Paire

MASTERS 1000 CINCINNATI - Dur retour à la compétition pour Benoît Paire. Opposé au Croate Borna Coric au 1er tour samedi, le Français, visiblement en difficulté physiquement et malade, a abandonné au tout début du 2e set alors qu'il était mené 6-0, 1-0. Difficile de faire pire pour une reprise.

Avait-il senti venir le coup ? Avant la rencontre, sur ses réseaux sociaux, Benoît Paire avait demandé de "l'indulgence" à ses fans pour son retour à la compétition après l'interminable coupure de près d'un semestre due au coronavirus. Mais sans doute n'avait-il pas imaginé qu'il vivrait un cauchemar pareil. Le Français a joué son premier match samedi, mais il devra attendre pour gagner son premier jeu.

Physiquement à la peine, manifestement malade, Paire a préféré arrêter les frais. Mené 6-0, 1-0 par Borna Coric au 1er tour, l'Avignonnais a dit stop. Quelques minutes plus tôt, presque à l'agonie, il avait ingurgité un médicament (ou une vitamine, qu'il avait réclamé en hurlant sur le court), mais cela n'a pas suffi à le requinquer. C'est donc une reprise à oublier pour le barbu du Vaucluse, qui va devoir se refaire une santé s'il veut être compétitif lors du prochain US Open.

Deux jeu accrochés puis le trou noir

En tout début de rencontre, Benoît Paire avait pourtant eu le temps de remporter le point du match, et même peut-être celui de la journée à Flushing Meadows (où, rappelons-le, se tient ce Masters 1000 de Cincinnati) en jouant au chat et à la souris avec son adversaire comme il sait si bien le faire, avant de le planter d'une subtile amortie de coup droit.

Mais, même après ce point, on pouvait le voir cligner des yeux comme pour dire "ça va être dur". Paire a remporté neuf points lors deux des premiers jeux de la partie. Il semblait encore dans le coup. Mais il n'en a ensuite plus inscrit que deux jusqu'à la fin du set. Il n'y avait plus de match et probablement pas beaucoup d'intérêt à prolonger plus loin ce chemin de croix. Borna Coric sera opposé pour une place en huitièmes de finale au Belge David Goffin, tête de série numéro 7 et exempté du 1er tour dans ce tableau.

