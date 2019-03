3e tour : Roger Federer domine une nouvelle fois Stan Wawrinka (6-3, 6-4)

Il y avait un air de déjà-vu sur les courts californiens mardi. Roger Federer a une nouvelle fois pris le dessus sur Stan Wawrinka en deux sets (6-3, 6-4) et une petite heure de jeu pour signer sa 22e victoire en 25 confrontations face à son compatriote. Le Suisse a confirmé sa belle forme actuelle, dix jours après le 100e titre de sa carrière à DubaÏ, et jouera sa place en quart de finale face au Britannique Kyle Edmund, 23e mondial et sorti facilement vainqueur de son duel face au Moldave Radu Albot (6-3, 6-3).

Wawrinka n'a donc toujours pas trouvé la clé, concédant une sixième défaite consécutive face à Federer et la 17e en autant de confrontations sur dur. Il a bien tenté de résister au rythme imposé du fond du court par le numéro 4 mondial, avant de gâcher une entame de match plutôt correct par un jeu de service moyen à 2-3 en sa défaveur lors du premier set. Federer, 37 ans, ne s'est pas privé de sanctionner son compatriote et de maintenir son avantage jusqu'au bout du premier acte (6-3).

Sous les yeux de Pete Sampras, le Suisse n'a pas desserré l'étreinte dans le deuxième et Wawrinka n'est jamais parvenu à le menacer. Federer n'a pas tremblé au moment de conclure le match et de poursuivre sa route dans ce tournoi qu'il apprécie tant. "Cela me donne toujours des frissons de jouer à Indian Wells", a reconnu le quintuple vainqueur de l'épreuve. Des frissons, il pourrait peut-être en avoir face à Edmund, impérial depuis le début tournoi avec aucun set perdu et seulement huit jeux concédés.