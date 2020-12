La saison 2021 n'a pas encore débuté que l'heure est déjà aux ajustements. Le Covid-19 oblige le tennis mondial à repenser son quotidien pour les mois à venir, avec des protocoles spécifiques et un calendrier bouleversé. Celui-ci sera annoncé mardi, mais L'Equipe en dresse un premier bilan ce lundi soir. Et Indian Wells pourrait faire figure de grand perdant. Le Masters 1000 américain devrait être reporté, faute de place parmi les échéances futures.

Avec l'embouteillage crée par le report de l'Open d'Australie, l'ATP a été contrainte de faire le tri dans les tournois à venir, notamment post-Melbourne. Indian Wells, qui devait se tenir du 10 au 21 mars prochain, se verrait contraint au report à une date ultérieure alors que les rendez-vous de Doha, Marseille, Santiago (du 8 au 14 mars), puis d'Acapulco et Dubaï (du 15 au 21 mars) sont, eux, maintenus. L'incertitude de la situation sanitaire aux Etats-Unis se ferait alors à géométrie variable puisque le Masters 1000 de Miami, qui devait avoir lieu dans la foulée (du 22 mars au 4 avril) serait pour le moment maintenu. Resterait alors à Indian Wells de trouver refuge plus tard dans la saison, possiblement en vue d'un US Open, encore très hypothétique à ce stade.