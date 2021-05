Prenez note. Sauf surprise de dernière minute, le tournoi d'Indian Weels aura bien lieu cette année. "L'édition de cette année du BNP Paribas Open, reportée de ses dates habituelles de mars en raison du Covid-19, est désormais prévue pour octobre, pour 2021 uniquement", a annoncé l'ATP dans un communiqué officiel ce jeudi. Pour l'heure, aucune date n'a encore été annoncé.

"L'ATP continue de surveiller l'impact du Covid-19 pour l'évalutation du calendrier provisoire du quatrième trimestre, y compris la séquence d'événements de trois semaines en Asie, afin d'assurer un flux de joueurs optimisé. D'autres mises à jour, y compris la confirmation des dates des tournois et de la taille du tirage pour le BNP Paribas Open, seront communiquées en temps voulu", précise l'instance.

Masters Indian Wells Vers un report d'Indian Wells ? 14/12/2020 À 18:11

Si le calendrier reste ainsi, Indian Wells aurait donc lieu après l'US Open (30 août-12 septembre). "Le calendrier est extrêmement complexe et je tiens à remerciertout le monde", a confié Andrea Gaudenzi, président de l'ATP. Compte tenu de la forte baisse des contaminations au Covid-19 constatée aux Etats-Unis et notamment en Californie où se tient l'évènement, celui-ci se déroulera "en présence d'un public selon les protocoles sanitaires mis en place par les autorités locales et les circuits ATP et WTA".

Nous sommes ravis

"Nous sommes ravis d'avoir la possibilité d'organiser le tournoi en octobre et de ramener le tennis professionnel dans le désert", s'est félicité le directeur du tournoi, Tommy Haas. "Nous n'avons jamais faibli dans notre volonté de créer une expérience inoubliable cet automne au Tennis Paradise pour nos fans, nos joueurs et nos sponsors." La date reste donc à déterminer, l'ATP étant en train de plancher à un remodelage du calendrier du dernier trimestre de la saison, sachant qu'un autre Masters 1000 est prévu du 10 au 17 octobre à Shanghai. L'instance a d'ores et déjà annoncé que le tournoi de Stockholm, initialement prévu du 18 au 24 octobre, se disputera finalement du 7 au 13 novembre.

"Depuis la reprise du circuit en août 2020, nous avons dû façonner le calendrier de façon à organiser le plus grand nombre possible de tournois. Celui d'Indian Wells a manqué à tous les acteurs de notre sport ces deux dernières années et son retour en octobre prochain est une excellente chose pour le tennis", a déclaré Andrea Gaudenzi, patron de l'ATP. Indian Wells, fut le premier évènement sportif majeur à être annulé en 2020, alors que la pandémie de coronavirus commençait à être galopante aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, c'est le sport mondial qui était mis sous cloche.

Le Covid continuant à faire des ravages cet hiver, les organisateurs, sous les directives de l'Etat de Californie, ont renoncé à l'organiser à ses dates habituelles, préférant attendre que la situation sanitaire s'améliore. Ce qui est effectivement le cas aujourd'hui, grâce à une efficace campagne de vaccinations. Le retour à la normale devant un peu plus se confirmer par la suite, Indian Wells retrouvera son créneau habituel du mois de mars à compter de 2022, ont assuré les organisateurs.

Masters Indian Wells Maintenant, Thiem peut rêver plus grand 19/03/2019 À 08:04