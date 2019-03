Indian Wells : Gaël Monfils qualifié pour le 3e tour après sa victoire sur Mayer (6-4, 3-6, 6-3)

Gaël Monfils a bataillé mais il sera bien au rendez-vous du troisième tour dans le désert californien. Le Français s’est un peu compliqué la tâche avant de finalement l’emporter en trois sets (6-4, 3-6, 6-3) et quasiment deux heures d’empoignade face à Leonardo Mayer. Titré à Rotterdam et demi-finaliste à Dubaï, il reste donc sur sa dynamique positive du mois de février et affrontera Albert Ramos-Vinolas, tombeur de Marco Cecchinato (6-4, 6-2), au tour suivant.

Sous le regard protecteur d’Elina Svitolina, Gaël Monfils a confirmé ses qualités… et défauts du moment. Très en confiance, le Parisien a fait admirer sa couverture de terrain exceptionnelle et a envoyé quelques missiles téléguidés en coup droit qui ont fait se lever le public américain. Mais il a aussi montré que sa capacité à rester à un haut niveau de concentration pendant toute la durée d’un match restait perfectible.

Monfils n'a pas cédé à ses démons

Dominateur pendant le premier set, Monfils a pris le service adverse à 3-3, ce qui lui a permis de virer logiquement en tête quelques minutes plus tard (6-4). Appliqué, il a réalisé le break d’entrée de deuxième set en mettant beaucoup de lourdeur dans ses frappes de balle. Mais le Français n’a pas su tenir sa ligne directrice. Après plusieurs échanges de break, il est même sorti de son match à la suite d'une divergence d’opinions avec l'arbitre Carlos Bernardes sur un point qu’il estimait ne pas avoir perdu.

Visiblement agacé, Monfils a quelque peu balancé la fin du deuxième set (6-4, 3-6), avant de se reprendre dès l’entame de la manche décisive. Beaucoup plus offensif, le Parisien est allé chercher davantage de points au filet et a profité d’un jeu de service offert par Leonardo Mayer pour aller chercher la victoire. Finalement, il n’aura pas vraiment eu peur mais devra monter en puissance pour espérer aller plus loin : un métronome espagnol en fond de court l’attend ainsi au tour suivant, avant peut-être de défier Novak Djokovic en huitième de finale.